Vedat Muriqi: 'Fenerbahçe işte bu kadar büyük!'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de Vedat Muriqi, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Attığı golle galibiyette önemli rol oynayan Kosovalı futbolcu, alınan galibiyeti taraftarlara armağan etti.
"FENERBAHÇE İŞTE BU KADAR BÜYÜK!"
Çok mutlu olduğunu belirten Muriqi, "Çok mutluyum. Golüm taraftarlarımıza armağan olsun. Zor zamanlar geçiriyoruz. Fenerbahçe'nin ne kadar büyük olduğunu gösterdik. Herkes hissetmiştir, maça inanılmaz başladık. Direkten dönen topumuz vardı, şanssız bir gol yedik, başardık, geri döndük. Fenerbahçe büyüklüğü budur. Herkese canı gönülden teşekkür ederim. Bu galibiyet, inşallah bu sezonun dönüm noktası olur." ifadelerini kullandı.
"ANA HEDEFİMİZ SÜPER LİG ŞAMPİYONLUĞU"
Geçen haftaki Slavia Prag maçını da değerlendiren Muriqi, "Geçen hafta Slavia'ya karşı 2-0 öndeyken talihsiz bir beraberlik aldık. Bugün çok güzel bir galibiyet aldık. 5 puanımız var, önümüzde Shakhtar ve LASK var. Bizim ana hedefimiz Süper Lig şampiyonluğu ama Şampiyonlar Ligi'nde de gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz." sözlerini sarf etti.
"FENERBAHÇE İŞTE BU KADAR BÜYÜK!"
Çok mutlu olduğunu belirten Muriqi, "Çok mutluyum. Golüm taraftarlarımıza armağan olsun. Zor zamanlar geçiriyoruz. Fenerbahçe'nin ne kadar büyük olduğunu gösterdik. Herkes hissetmiştir, maça inanılmaz başladık. Direkten dönen topumuz vardı, şanssız bir gol yedik, başardık, geri döndük. Fenerbahçe büyüklüğü budur. Herkese canı gönülden teşekkür ederim. Bu galibiyet, inşallah bu sezonun dönüm noktası olur." ifadelerini kullandı.
"ANA HEDEFİMİZ SÜPER LİG ŞAMPİYONLUĞU"
Geçen haftaki Slavia Prag maçını da değerlendiren Muriqi, "Geçen hafta Slavia'ya karşı 2-0 öndeyken talihsiz bir beraberlik aldık. Bugün çok güzel bir galibiyet aldık. 5 puanımız var, önümüzde Shakhtar ve LASK var. Bizim ana hedefimiz Süper Lig şampiyonluğu ama Şampiyonlar Ligi'nde de gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz." sözlerini sarf etti.
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