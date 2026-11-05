Batrakov'a Şampiyonlar Ligi'nde büyük onur!

Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'ı 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Aleksey Batrakov, performansıyla haftanın öne çıkan isimleri arasına girdi. Sarı-kırmızılıların 21 yaşındaki Rus yıldızı, UEFA tarafından haftanın oyuncusu ödülüne aday gösterildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ÖDÜL İÇİN DÖRT ADAY



Batrakov'un ödül yarışındaki rakipleri; Como'dan Douvikas, LASK Linz'den Jorgensen ve Paris Saint-Germain forması giyen Fabian Ruiz oldu.



Haftanın oyuncusunu futbolseverlerin oyları belirleyecek. Taraftarlar, UEFA'nın resmi internet sitesindeki oylamaya katılarak tercihlerini yapabilecek.





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