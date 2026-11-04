Kadıköy'de yeniden diriliş gecesi!

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FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ

ÖNCE DİREK, SONRA GREENWOOD

EDERSON'DAN KRİTİK MÜDAHALELER

ISAK ÖNE GEÇİRDİ, BROWN EŞİTLEDİ

SON SÖZ MURIQI'DEN!

FENERBAHÇE 5 PUANA YÜKSELDİ

LIVERPOOL İLK KEZ PUAN KAYBETTİ

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SIRADAKİ MAÇLAR

🎯MASON GREENWOOD FRİKİKTEN AVLADI! https://t.co/f2H0aMCRri



— Sporx (@sporx) November 4, 2026

Liverpool'u yeniden öne geçiren gol. https://t.co/SPL2VGbmbR



— Sporx (@sporx) November 4, 2026

🔥Archie Brooownnn!! ⚽Arka direkte affetmedi! Temsilcimiz Fenerbahçe, yeniden beraberliği yakaladı! #UCL https://t.co/BbFdCgai2G



— Sporx (@sporx) November 4, 2026

🔥🔥🔥VEDAT MURIQIIIIIII! GERİ DÖNDÜK! FENERBAHÇE, LIVERPOOL KARŞISINDA ÖNDE! https://t.co/jYvf4m4Fkq



— Sporx (@sporx) November 4, 2026

DIRK KUYT'TAN 11'DE 3 DEĞİŞİKLİK

EMRE BELÖZOĞLU TRİBÜNDE

ORTA SAHADA ÜÇLÜ TERCİH

OPPONG YETİŞTİ



GREENWOOD MAÇA YETİŞTİ

İSMAİL YÜKSEK 4 MAÇ SONRA 11'DE

DIRK KUYT ESKİ TAKIMINA KARŞI

FENERBAHÇE'DE İKİ EKSİK

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

59. dakikada İrfan Can Kahveci'nin şık pasında soldan savunmanın arkasına hareketlenen Archie Brown, ilk önce topa yetişemedi. Savunmanın uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak, Brown'a çarptı ve İngiliz oyuncunun önüne düştü. Brown'ın sol çaprazdan şutunda kaleci Alisson Becker, topu kornere çeldi.

69. dakikada Liverpool ikinci golü buldu. Gakpo'nun solda son çizgiden ortasında Isak'ın altıpasın içinden kafa vuruşunda kaleci Ederson'un müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu: 1-2.

73. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Kante'nin ceza yayının gerisinden ortasında savunmadan seken top, arka direkte Brown'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden dar açıdan boş kaleye vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-2.

79. dakikada sarı-lacivertli takım öne geçti. Brown'ın sağdan ortasında topu iyi takip eden Vedat Muric, ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Alisson Becker'in sağından filelere gönderdi: 3-2.

Fenerbahçe, iki kez geriye düştüğü karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Stat: Chobani

Hakemler: Clement Turpin, Nicolas Danos, Benjamin Pages (Fransa)

Fenerbahçe: Ederson, Semedo (Dk. 75 Mert Müldür), Skriniar, Oppong, Brown, Guendouzi, Kante, İsmail Yüksek, Greenwood (Dk. 89 Oğuz Aydın), İrfan Can Kahveci (Dk. 75 Kerem Aktürkoğlu), Lukaku (Dk. 63 Muric)

Liverpool: Alisson Becker, Gomez (Dk. 66 Wirtz), Jacquet, Van Dijk, Tsimikas (Dk. 76 Kerkes), Mac Allister, Nyoni (Dk. 85 Koumas), Munoz (Dk. 66 Isak), Ngumoha (Dk. 66 Gakpo), Szoboszlai, Barcola

Goller: Dk. 25 Nyoni, Dk. 69 Isak (Liverpool), Dk. 29 Greenwood, Dk. 73 Brown, Dk. 79 Muric (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 25 Brown (Fenerbahçe), Dk. 85 Mac Allister (Liverpool)







