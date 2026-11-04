Kadıköy'de yeniden diriliş gecesi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, Chobani Stadyumu'nda Liverpool'u ağırladı. Fransız hakem Clement Turpin'in yönettiği karşılaşmayı temsilcimiz Fenerbahçe 3-2 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 2 kez geriye düşmesine rağmen kazanan Fenerbahçe'nin gollerini 29. dakikada Mason Greenwood, 73. dakikada Archie Brown ve 79. dakikada Vedat Muriqi kaydetti.
Liverpool'un golleri ise 25. dakikada Trey Nyoni ve 69. dakikada Alexander Isak'tan geldi.
FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ
Mücadelenin 23. dakikasında Mason Greenwood, kaleciyle karşı karşıya kaldığı sırada Tzimikas'ın iki elle itmesi sonrası yerde kaldı. Fenerbahçeli oyuncular, itme olduğunu belirterek penaltı talebinde bulundu.
Clement Turpin, devam kararı verirken kulaklığını göstererek VAR ile iletişimde olduğunu işaret etti. VAR hakemi Willy Delajod'dan ise pozisyonu saha kenarında izleme önerisi gelmedi.
ÖNCE DİREK, SONRA GREENWOOD
Liverpool, Nyoni'nin ceza sahası dışından gelişine yaptığı vuruşla öne geçti. Fenerbahçe, 27. dakikada İrfan Can Kahveci'nin volesinde üst direğe takıldı.
29. dakikada Greenwood'un kullandığı serbest vuruşta savunmaya çarpan top ağlara gitti. İngiliz futbolcunun 44. dakikadaki şutunu ise Alisson kurtardı.
EDERSON'DAN KRİTİK MÜDAHALELER
İkinci yarıda Ederson, 56. dakikada Barcola'nın şutunu, bir dakika sonra da Van Dijk'ın kafa vuruşunu çıkardı. Fenerbahçe'de 59. dakikada Brown'un şutuna Alisson engel oldu.
ISAK ÖNE GEÇİRDİ, BROWN EŞİTLEDİ
Liverpool'da 66. dakikada oyuna giren Gakpo ve Isak, üç dakika sonra golü hazırladı. Gakpo'nun ortasına yükselen Isak, kafa vuruşuyla skoru 2-1 yaptı.
Fenerbahçe'nin yanıtı 73. dakikada geldi. Rakibinin hatasını değerlendiren Brown, yakın mesafeden ağları buldu.
SON SÖZ MURIQI'DEN!
79. dakikada Brown'un ceza sahasına gönderdiği topa hareketlenen Muriqi, yakın mesafeden yaptığı vuruşla Alisson'u geçti ve Fenerbahçe'yi öne taşıdı.
FENERBAHÇE 5 PUANA YÜKSELDİ
Bu sonuçla lig aşamasındaki ilk galibiyetini alan Fenerbahçe, dört maç sonunda puanını 5'e yükseltti.
LIVERPOOL İLK KEZ PUAN KAYBETTİ
İlk üç karşılaşmasını kazanan Liverpool ise ilk yenilgisini yaşayarak 9 puanda kaldı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SIRADAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe, 5. haftada 25 Kasım'da Shakhtar Donetsk'e konuk olacak. Liverpool da aynı gün deplasmanda Club Brugge ile karşılaşacak.
Dirk Kuyt, ligde son oynadıkları Göztepe maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 3 değişikliğe gitti.
Kuyt, Chobani Stadı'ndaki karşılaşmada, Göztepe müsabakasına ilk 11'de başlattığı Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Kerem Aktürkoğlu'nu yedek soyundurdu.
Hollandalı çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Archie Brown, İsmail Yüksek ve Mason Greenwood'u ilk 11'de değerlendirdi.
Liverpool karşısında kalede yine Ederson'u oynarken, savunma dörtlüsünde Nelson Semedo, Milan Skriniar, Kojo Oppong ve Archie Brown yer aldı. Orta alanda İsmail Yüksek, N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi forma giyerken, forvet arkasında Mason Greenwood ve İrfan Can Kahveci oynadı. Kuyt, gol yollarında ise yine tercihini Romelu Lukaku'dan yana kullandı.
Fenerbahçe'de Mert Günok, Tarık Çetin, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Mert Müldür, Ognjen Mimovic, Bartuğ Elmaz, Dorgeles Nene, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu ve Vedat Muric ise yedekler arasında yer aldı.
EMRE BELÖZOĞLU TRİBÜNDE
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, müsabakayı tribünden takip etti.
İsmail Kartal'ın ayrılışının ardından dün teknik direktör görevine getirilen genç çalıştırıcı, müsabakayı tribünden izledi.
ORTA SAHADA ÜÇLÜ TERCİH
Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu Dirk Kuyt, Liverpool karşısında takımını 3 orta saha ile sahaya sürdü.
Sarı-lacivertli takımda sezon başından beri İsmail Kartal'ın yardımcı antrenörlüğünü yapan Kuyt, Kartal'ın ayrılmasının ardından takımını 2'li orta saha ile Göztepe karşısında oynatmıştı.
OPPONG YETİŞTİ
Fenerbahçe'nin genç stoperi Kojo Oppong, Liverpool maçında ilk 11'de görev aldı.
Sakatlığı nedeniyle durumu merak konusu olan 22 yaşındaki stoper, takımını zorlu müsabakada yalnız bırakmadı.
GREENWOOD MAÇA YETİŞTİ
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mason Greenwood, hastalığını atlatarak ilk 11'de sahaya çıktı.
Grip olduğu için Liverpool maçı düşünülerek Göztepe müsabakasının kadrosuna alınmayan Greenwood, iyileşti ve ilk 11'de görevlendirildi.
İSMAİL YÜKSEK 4 MAÇ SONRA 11'DE
Fenerbahçe'nin milli orta sahası İsmail Yüksek, 4 maçın ardından yeniden ilk 11'de görevlendirildi.
Son olarak deplasmanda 6-0 kaybedilen Aston Villa maçında ilk 11'de görev alan ve bireysel hatalarıyla tepki çeken İsmail, ardından sırasıyla Alanyaspor, Slavia Prag, Galatasaray ve Göztepe müsabakalarında ilk 11'de değerlendirilmemişti.
DIRK KUYT ESKİ TAKIMINA KARŞI
Fenerbahçe'de teknik sorumlu Dirk Kuyt, eski takımına karşı kulübede yer aldı.
Kariyerinin son bölümünde sarı-lacivertli ekipte forma giyen Kuyt, Fenerbahçe'nin başında efsanesi olduğu Liverpool'a karşı takımını yönetti.
FENERBAHÇE'DE İKİ EKSİK
Fenerbahçe, Liverpool karşısında 2 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Nathan Ake ve Marco Asensio, zorlu müsabakada forma giyemedi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
25. dakikada Liverpool öne geçti. Szoboszlai'nin sol çaprazdan ortasında arka direkte Brown'ın kafayla uzaklaştırmak istediği top, Nyoni'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası çizgisi üzerinde bekletmeden yaptığı vuruşta Oppong'a çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
27. dakikada Brown'ın soldan ortasında, İrfan Can Kahveci'nin altıpastan çıkardığı şutta meşin yuvarlak üst direkten döndü.
29. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Greenwood'un ceza yayının gerisinden kullandığı serbest atışta, barajdaki Jacquet'ye çarparak yön değiştiren ve kaleci Alisson Becker'i kontrpiyede bırakan top, filelerle buluştu: 1-1.
44. dakika Lukaku'nun pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Greenwood'un ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Alisson Becker meşin yuvarlağı kornere çeldi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
Liverpool'un golleri ise 25. dakikada Trey Nyoni ve 69. dakikada Alexander Isak'tan geldi.
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FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ
Mücadelenin 23. dakikasında Mason Greenwood, kaleciyle karşı karşıya kaldığı sırada Tzimikas'ın iki elle itmesi sonrası yerde kaldı. Fenerbahçeli oyuncular, itme olduğunu belirterek penaltı talebinde bulundu.
Clement Turpin, devam kararı verirken kulaklığını göstererek VAR ile iletişimde olduğunu işaret etti. VAR hakemi Willy Delajod'dan ise pozisyonu saha kenarında izleme önerisi gelmedi.
ÖNCE DİREK, SONRA GREENWOOD
Liverpool, Nyoni'nin ceza sahası dışından gelişine yaptığı vuruşla öne geçti. Fenerbahçe, 27. dakikada İrfan Can Kahveci'nin volesinde üst direğe takıldı.
29. dakikada Greenwood'un kullandığı serbest vuruşta savunmaya çarpan top ağlara gitti. İngiliz futbolcunun 44. dakikadaki şutunu ise Alisson kurtardı.
EDERSON'DAN KRİTİK MÜDAHALELER
İkinci yarıda Ederson, 56. dakikada Barcola'nın şutunu, bir dakika sonra da Van Dijk'ın kafa vuruşunu çıkardı. Fenerbahçe'de 59. dakikada Brown'un şutuna Alisson engel oldu.
ISAK ÖNE GEÇİRDİ, BROWN EŞİTLEDİ
Liverpool'da 66. dakikada oyuna giren Gakpo ve Isak, üç dakika sonra golü hazırladı. Gakpo'nun ortasına yükselen Isak, kafa vuruşuyla skoru 2-1 yaptı.
Fenerbahçe'nin yanıtı 73. dakikada geldi. Rakibinin hatasını değerlendiren Brown, yakın mesafeden ağları buldu.
SON SÖZ MURIQI'DEN!
79. dakikada Brown'un ceza sahasına gönderdiği topa hareketlenen Muriqi, yakın mesafeden yaptığı vuruşla Alisson'u geçti ve Fenerbahçe'yi öne taşıdı.
FENERBAHÇE 5 PUANA YÜKSELDİ
Bu sonuçla lig aşamasındaki ilk galibiyetini alan Fenerbahçe, dört maç sonunda puanını 5'e yükseltti.
LIVERPOOL İLK KEZ PUAN KAYBETTİ
İlk üç karşılaşmasını kazanan Liverpool ise ilk yenilgisini yaşayarak 9 puanda kaldı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SIRADAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe, 5. haftada 25 Kasım'da Shakhtar Donetsk'e konuk olacak. Liverpool da aynı gün deplasmanda Club Brugge ile karşılaşacak.
Liverpool'un golü. https://t.co/gbjR5tg8z5
— Sporx (@sporx) November 4, 2026
🎯MASON GREENWOOD FRİKİKTEN AVLADI! https://t.co/f2H0aMCRri
— Sporx (@sporx) November 4, 2026
Liverpool'u yeniden öne geçiren gol. https://t.co/SPL2VGbmbR
— Sporx (@sporx) November 4, 2026
🔥Archie Brooownnn!! ⚽Arka direkte affetmedi! Temsilcimiz Fenerbahçe, yeniden beraberliği yakaladı! #UCL https://t.co/BbFdCgai2G
— Sporx (@sporx) November 4, 2026
DIRK KUYT'TAN 11'DE 3 DEĞİŞİKLİK
🔥🔥🔥VEDAT MURIQIIIIIII! GERİ DÖNDÜK! FENERBAHÇE, LIVERPOOL KARŞISINDA ÖNDE! https://t.co/jYvf4m4Fkq
— Sporx (@sporx) November 4, 2026
Dirk Kuyt, ligde son oynadıkları Göztepe maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 3 değişikliğe gitti.
Kuyt, Chobani Stadı'ndaki karşılaşmada, Göztepe müsabakasına ilk 11'de başlattığı Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Kerem Aktürkoğlu'nu yedek soyundurdu.
Hollandalı çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Archie Brown, İsmail Yüksek ve Mason Greenwood'u ilk 11'de değerlendirdi.
Liverpool karşısında kalede yine Ederson'u oynarken, savunma dörtlüsünde Nelson Semedo, Milan Skriniar, Kojo Oppong ve Archie Brown yer aldı. Orta alanda İsmail Yüksek, N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi forma giyerken, forvet arkasında Mason Greenwood ve İrfan Can Kahveci oynadı. Kuyt, gol yollarında ise yine tercihini Romelu Lukaku'dan yana kullandı.
Fenerbahçe'de Mert Günok, Tarık Çetin, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Mert Müldür, Ognjen Mimovic, Bartuğ Elmaz, Dorgeles Nene, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu ve Vedat Muric ise yedekler arasında yer aldı.
EMRE BELÖZOĞLU TRİBÜNDE
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, müsabakayı tribünden takip etti.
İsmail Kartal'ın ayrılışının ardından dün teknik direktör görevine getirilen genç çalıştırıcı, müsabakayı tribünden izledi.
ORTA SAHADA ÜÇLÜ TERCİH
Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu Dirk Kuyt, Liverpool karşısında takımını 3 orta saha ile sahaya sürdü.
Sarı-lacivertli takımda sezon başından beri İsmail Kartal'ın yardımcı antrenörlüğünü yapan Kuyt, Kartal'ın ayrılmasının ardından takımını 2'li orta saha ile Göztepe karşısında oynatmıştı.
OPPONG YETİŞTİ
Fenerbahçe'nin genç stoperi Kojo Oppong, Liverpool maçında ilk 11'de görev aldı.
Sakatlığı nedeniyle durumu merak konusu olan 22 yaşındaki stoper, takımını zorlu müsabakada yalnız bırakmadı.
GREENWOOD MAÇA YETİŞTİ
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mason Greenwood, hastalığını atlatarak ilk 11'de sahaya çıktı.
Grip olduğu için Liverpool maçı düşünülerek Göztepe müsabakasının kadrosuna alınmayan Greenwood, iyileşti ve ilk 11'de görevlendirildi.
İSMAİL YÜKSEK 4 MAÇ SONRA 11'DE
Fenerbahçe'nin milli orta sahası İsmail Yüksek, 4 maçın ardından yeniden ilk 11'de görevlendirildi.
Son olarak deplasmanda 6-0 kaybedilen Aston Villa maçında ilk 11'de görev alan ve bireysel hatalarıyla tepki çeken İsmail, ardından sırasıyla Alanyaspor, Slavia Prag, Galatasaray ve Göztepe müsabakalarında ilk 11'de değerlendirilmemişti.
DIRK KUYT ESKİ TAKIMINA KARŞI
Fenerbahçe'de teknik sorumlu Dirk Kuyt, eski takımına karşı kulübede yer aldı.
Kariyerinin son bölümünde sarı-lacivertli ekipte forma giyen Kuyt, Fenerbahçe'nin başında efsanesi olduğu Liverpool'a karşı takımını yönetti.
FENERBAHÇE'DE İKİ EKSİK
Fenerbahçe, Liverpool karşısında 2 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Nathan Ake ve Marco Asensio, zorlu müsabakada forma giyemedi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
25. dakikada Liverpool öne geçti. Szoboszlai'nin sol çaprazdan ortasında arka direkte Brown'ın kafayla uzaklaştırmak istediği top, Nyoni'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası çizgisi üzerinde bekletmeden yaptığı vuruşta Oppong'a çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
27. dakikada Brown'ın soldan ortasında, İrfan Can Kahveci'nin altıpastan çıkardığı şutta meşin yuvarlak üst direkten döndü.
29. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Greenwood'un ceza yayının gerisinden kullandığı serbest atışta, barajdaki Jacquet'ye çarparak yön değiştiren ve kaleci Alisson Becker'i kontrpiyede bırakan top, filelerle buluştu: 1-1.
44. dakika Lukaku'nun pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Greenwood'un ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Alisson Becker meşin yuvarlağı kornere çeldi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
59. dakikada İrfan Can Kahveci'nin şık pasında soldan savunmanın arkasına hareketlenen Archie Brown, ilk önce topa yetişemedi. Savunmanın uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak, Brown'a çarptı ve İngiliz oyuncunun önüne düştü. Brown'ın sol çaprazdan şutunda kaleci Alisson Becker, topu kornere çeldi.
69. dakikada Liverpool ikinci golü buldu. Gakpo'nun solda son çizgiden ortasında Isak'ın altıpasın içinden kafa vuruşunda kaleci Ederson'un müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu: 1-2.
73. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Kante'nin ceza yayının gerisinden ortasında savunmadan seken top, arka direkte Brown'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden dar açıdan boş kaleye vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-2.
79. dakikada sarı-lacivertli takım öne geçti. Brown'ın sağdan ortasında topu iyi takip eden Vedat Muric, ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Alisson Becker'in sağından filelere gönderdi: 3-2.
Fenerbahçe, iki kez geriye düştüğü karşılaşmayı 3-2 kazandı.
69. dakikada Liverpool ikinci golü buldu. Gakpo'nun solda son çizgiden ortasında Isak'ın altıpasın içinden kafa vuruşunda kaleci Ederson'un müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu: 1-2.
73. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Kante'nin ceza yayının gerisinden ortasında savunmadan seken top, arka direkte Brown'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden dar açıdan boş kaleye vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-2.
79. dakikada sarı-lacivertli takım öne geçti. Brown'ın sağdan ortasında topu iyi takip eden Vedat Muric, ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Alisson Becker'in sağından filelere gönderdi: 3-2.
Fenerbahçe, iki kez geriye düştüğü karşılaşmayı 3-2 kazandı.
Stat: Chobani
Hakemler: Clement Turpin, Nicolas Danos, Benjamin Pages (Fransa)
Fenerbahçe: Ederson, Semedo (Dk. 75 Mert Müldür), Skriniar, Oppong, Brown, Guendouzi, Kante, İsmail Yüksek, Greenwood (Dk. 89 Oğuz Aydın), İrfan Can Kahveci (Dk. 75 Kerem Aktürkoğlu), Lukaku (Dk. 63 Muric)
Liverpool: Alisson Becker, Gomez (Dk. 66 Wirtz), Jacquet, Van Dijk, Tsimikas (Dk. 76 Kerkes), Mac Allister, Nyoni (Dk. 85 Koumas), Munoz (Dk. 66 Isak), Ngumoha (Dk. 66 Gakpo), Szoboszlai, Barcola
Goller: Dk. 25 Nyoni, Dk. 69 Isak (Liverpool), Dk. 29 Greenwood, Dk. 73 Brown, Dk. 79 Muric (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 25 Brown (Fenerbahçe), Dk. 85 Mac Allister (Liverpool)
Hakemler: Clement Turpin, Nicolas Danos, Benjamin Pages (Fransa)
Fenerbahçe: Ederson, Semedo (Dk. 75 Mert Müldür), Skriniar, Oppong, Brown, Guendouzi, Kante, İsmail Yüksek, Greenwood (Dk. 89 Oğuz Aydın), İrfan Can Kahveci (Dk. 75 Kerem Aktürkoğlu), Lukaku (Dk. 63 Muric)
Liverpool: Alisson Becker, Gomez (Dk. 66 Wirtz), Jacquet, Van Dijk, Tsimikas (Dk. 76 Kerkes), Mac Allister, Nyoni (Dk. 85 Koumas), Munoz (Dk. 66 Isak), Ngumoha (Dk. 66 Gakpo), Szoboszlai, Barcola
Goller: Dk. 25 Nyoni, Dk. 69 Isak (Liverpool), Dk. 29 Greenwood, Dk. 73 Brown, Dk. 79 Muric (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 25 Brown (Fenerbahçe), Dk. 85 Mac Allister (Liverpool)