Dortmund kazandı, Betis'in serisi bitti!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Borussia Dortmund ile Real Betis karşı karşıya geldi. Westfalen Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Dortmund 2-1 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıya hızlı başlayan Borussia Dortmund, 49. dakikada Fabio Silva'nın golüyle 1-0 öne geçti.
Real Betis, 67. dakikada Aitor Ruibal Garcia ile eşitliği yakaladı. Ancak Dortmund, 72. dakikada Konstantinos Karetsas'ın kaydettiği golle yeniden üstünlüğü ele geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-1 sona erdi.
DORTMUND'DAN 3. GALİBİYET
Bu sonuçla birlikte Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde toplamda üçüncü galibiyetini aldı ve puanını 9'a yükseltti.
Real Betis ise organizasyondaki ilk mağlubiyetini yaşadı. İspanyol temsilcisi, böylece ilk kez puan kaybederken 9 puanda kaldı.
GELECEK HAFTA RAKİPLERİ
Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Borussia Dortmund, deplasmanda Arsenal ile karşılaşacak. Real Betis ise Slovan Bratislava'ya konuk olacak.
Real Betis, 67. dakikada Aitor Ruibal Garcia ile eşitliği yakaladı. Ancak Dortmund, 72. dakikada Konstantinos Karetsas'ın kaydettiği golle yeniden üstünlüğü ele geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-1 sona erdi.
DORTMUND'DAN 3. GALİBİYET
Bu sonuçla birlikte Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde toplamda üçüncü galibiyetini aldı ve puanını 9'a yükseltti.
Real Betis ise organizasyondaki ilk mağlubiyetini yaşadı. İspanyol temsilcisi, böylece ilk kez puan kaybederken 9 puanda kaldı.
GELECEK HAFTA RAKİPLERİ
Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Borussia Dortmund, deplasmanda Arsenal ile karşılaşacak. Real Betis ise Slovan Bratislava'ya konuk olacak.
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