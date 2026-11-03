SON DAKİKA: Shakhtar Donetsk Sporting Lizbon maçı ŞİFRESİZ İZLE, Shakhtar Donetsk Sporting Lizbon link

Shakhtar Donetsk Sporting Lizbon maçı canlı Tabii yayını!
UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Shakhtar Donetsk ile Sporting Lizbon Stamford Bridge Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi linke tıklayarak TRT 1'den izleyebilirsiniz.
İşte maçtan son dakika gelişmeleri... SHAKHTAR DONETSK SPORTING LIZBON MAÇI CANLI, TIKLA
ARDA TURAN'IN TAKIMI GALİBİYET PEŞİNDE
Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Şampiyonlar Ligi'nde ilk üç maçında 4 puan topladı. PSV karşısında berabere kalan Ukrayna temsilcisi, AEK Atina'yı mağlup etti. Son olarak Inter karşısında sahadan puansız ayrılan Shakhtar, Sporting karşısında yeniden kazanmak istiyor. Ukrayna Premier Ligi'nde ise 11 maç sonunda 28 puana ulaşan Shakhtar Donetsk, yerel ligde zirvede yer alıyor. Takım, bu formunu Avrupa sahnesine de taşımayı amaçlıyor. SPORTING 6 PUANLA SAHAYA ÇIKIYOR
Sporting, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk üç karşılaşmada 6 puan elde etti. Lig aşamasında 12. sırada bulunan Portekiz temsilcisi, Shakhtar Donetsk deplasmanında kazanarak puanını yükseltmek istiyor. 20.45 SHAKHTAR DONETSK - SPORTING LIZBON
Arda Turan'ın takımı, Sporting Lizbon ile daha önce 2008/09 Şampiyonlar Ligi grup aşamasında karşı karşıya geldi ve iki maı da Portekiz ekibi 1-0'lık skorlarla kazandı. Bundan tam 16 yıl önce ise Shakhtar Donetsk tarihi için önemli bir maç oynandı ve Ukrayna ekibi, Arsenal'i 2-1 mağlup etmişti. MUHTEMEL 11'LER
Shakhtar Donetsk: Riznyk; Vinicius Tobias, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique; Ocheretko; Alisson Santana, Isaque, Marlon Gomes, Mendoza; Kaua Elias
Sporting Lizbon: Kaique Pereira; Fresneda, Eduardo Quaresma, Gonçalo Inacio, Araujo; Lima, Doumbia, Sergi Altimira; Catamo, Suarez, Irankunda SHAKHTAR DONETSK - SPORTING MAÇI SAAT KAÇTA?
Shakhtar Donetsk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta maçında sahasında Sporting ile karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 20.45'te başlayacak. SHAKHTAR DONETSK - SPORTING MAÇI HANGİ KANALDA?
Slovak hakem Ivan Kruzliak'ın yöneteceği mücadele, tabii spor ekranlarından yayınlanacak.