Liverpool'da Fenerbahçe maçı öncesi 7 eksik!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Liverpool'un karşılaşma öncesindeki kadrosu belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İngiliz temsilcisinde Giovanni Leoni, Jeremie Frimpong, Conor Bradley, Ryan Gravenberch ve Hugo Ekitike sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.
İKİ FUTBOLCU UEFA LİSTESİNDE YOK!
Liverpool'da sakatlıkları bulunan futbolcuların yanı sıra listeye yazılmayan Federico Chiesa ve Wataru Endo da Fenerbahçe karşılaşmasında görev alamayacak.
LIVERPOOL'UN FENERBAHÇE MAÇI KADROSU!
İngiliz ekibinin Fenerbahçe karşılaşması için belirlediği kadroda şu isimler bulunuyor:
Alisson, Gomez, Van Dijk, Jacquet, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Isak, Mac Allister, Gakpo, Tsimikas, Munoz, Mamardashvili, Woodman, Barcola, Araujo, Nyoni, Chambers, McConnell, Koumas, Ngumoha ve Danns.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 4 Kasım Çarşamba günü Liverpool'u Kadıköy'de konuk edecek.
İKİ FUTBOLCU UEFA LİSTESİNDE YOK!
Liverpool'da sakatlıkları bulunan futbolcuların yanı sıra listeye yazılmayan Federico Chiesa ve Wataru Endo da Fenerbahçe karşılaşmasında görev alamayacak.
LIVERPOOL'UN FENERBAHÇE MAÇI KADROSU!
İngiliz ekibinin Fenerbahçe karşılaşması için belirlediği kadroda şu isimler bulunuyor:
Alisson, Gomez, Van Dijk, Jacquet, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Isak, Mac Allister, Gakpo, Tsimikas, Munoz, Mamardashvili, Woodman, Barcola, Araujo, Nyoni, Chambers, McConnell, Koumas, Ngumoha ve Danns.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 4 Kasım Çarşamba günü Liverpool'u Kadıköy'de konuk edecek.
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