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Liverpool'da Fenerbahçe maçı öncesi 7 eksik!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'ye konuk olacak Liverpool'un kamp kadrosu belli oldu. İngiliz ekibinde 5'i sakat, 2'si listede olmayan 7 futbolcu İstanbul'a getirilmeyecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Kasım 2026 13:12 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2026 13:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Liverpool'da Fenerbahçe maçı öncesi 7 eksik!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Liverpool'un karşılaşma öncesindeki kadrosu belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İngiliz temsilcisinde Giovanni Leoni, Jeremie Frimpong, Conor Bradley, Ryan Gravenberch ve Hugo Ekitike sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

İKİ FUTBOLCU UEFA LİSTESİNDE YOK!

Liverpool'da sakatlıkları bulunan futbolcuların yanı sıra listeye yazılmayan Federico Chiesa ve Wataru Endo da Fenerbahçe karşılaşmasında görev alamayacak.

LIVERPOOL'UN FENERBAHÇE MAÇI KADROSU!

İngiliz ekibinin Fenerbahçe karşılaşması için belirlediği kadroda şu isimler bulunuyor:

Alisson, Gomez, Van Dijk, Jacquet, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Isak, Mac Allister, Gakpo, Tsimikas, Munoz, Mamardashvili, Woodman, Barcola, Araujo, Nyoni, Chambers, McConnell, Koumas, Ngumoha ve Danns.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 4 Kasım Çarşamba günü Liverpool'u Kadıköy'de konuk edecek.



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