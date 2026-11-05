Dün
BİTTİ
Fenerbahçe
3
Liverpool
2
Dün
BİTTİ
AEK Athens
2
Real Madrid
3
Dün
BİTTİ
Viking
4
Sabah FK
1
Dün
BİTTİ
B. Dortmund
2
Real Betis
1
Dün
BİTTİ
FC Porto
4
SSC Napoli
1
Dün
BİTTİ
PSV Eindhoven
1
Club Brugge
2
Dün
BİTTİ
RB Leipzig
2
M.City
3
Dün
BİTTİ
Slavia Prag
1
Arsenal
2
Dün
BİTTİ
Lens
1
Como
9
Dün
BİTTİ
Rennes
0
Olympiakos
0

Türk Telekom'dan Avrupa'da 20 sayılık galibiyet!

BKT Avrupa Kupası B Grubu'nun 6. haftasında Türk Telekom, sahasında Skyliners Frankfurt'u 98-78 mağlup etti. Ankara temsilcisi, son çeyrekte etkili bir performans sergileyerek karşılaşmadan 20 sayı farkla galip ayrıldı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 05 Kasım 2026 01:11 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2026 02:26
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türk Telekom'dan Avrupa'da 20 sayılık galibiyet!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Türk Telekom, Basketbol BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 6. maçında sahasında Almanya temsilcisi Skyliners Frankfurt'u 98-78 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılıklı sayılarla başlayan maçta ilk 5 dakika Türk Telekom'un 13-8 üstünlüğüyle geçildi. Konuk ekip üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle etkili olmaya çalışsa da Lamb ve Doğuş Özdemiroğlu ile cevap veren Türk Telekom, ilk çeyreği 24-17 üstünlükle tamamladı.

Tempolu başlayan ikinci çeyrekte Harding ve Bankston ile sayılar bulan Türk Telekom, Alman ekibi karşısında 16. dakikayı 30-28 üstün tamamladı. Skyliners Frankfurt, son bölümde hücumda Swope ve Alleyne ile serbest atışlardan bulduğu basketlerle farkı 1 sayıya indirmeyi başarsa da Türk Telekom soyunma odasına 51-45 önde gitti.

> Son 24 saatte izlenenlerden...
Tümü


Üçüncü çeyrekte Thompson ve Mintz'in iyi oyunuyla farkı kapatan misafir ekip 26. dakikada skorda 61-60'lük üstünlük kurdu. Türk Telekom üçüncü çeyreğin son bölümlerinde hücumda Harding ve Doğuş Özdemiroğlu ile etkili oldu ve final periyoduna 73-64 önde girdi.

Son periyotta Bankston, Harding ve Doğuş Özdemiroğlu'nun isabetli dış atışlarıyla tabelayı değiştiren Türk Telekom, farkı açarak sahadan 98-78 galip ayrıldı.

Salon: Ankara

Hakemler: Milivoje Jovcic (Sırbistan), Robert Vyklicky (Çekya), Karol Kowalski (Polonya)

Türk Telekom: Doğuş Özdemiroğlu 13, Lamb 12, Bako 8, Bankston 12, Anıl Alyanak, Ata Kahraman 2, Harding 18, Emircan Koşut, Trifunovic 15, Göktuğ Baş 4, McKissic 14

Skyliners Frankfurt: Mintz 14, Caisin 5, Pape 6, Knauf 6, Arcidiacono 5, Edoka, Swope 15, Alleyne 15, Thompson 10, Christmas 2, Klepeisz

1. Periyot: 24-17

Devre: 51-45

3. Periyot: 73-64

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.