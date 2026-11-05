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Fenerbahçe, Liverpool'u koşarak yendi!

Liverpool'u iki kez geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, koşu mesafelerinde de öne çıktı. Karşılaşmanın en çok koşan beş futbolcusundan dördü sarı-lacivertlilerden oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 05 Kasım 2026 01:19 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2026 01:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, Liverpool'u koşarak yendi!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Liverpool karşısında unutulmaz bir geri dönüşe imza attı. Sarı-lacivertliler, iki kez geriye düştüğü mücadeleyi 3-2 kazanarak lig aşamasındaki ilk galibiyetini aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Mason Greenwood, 73. dakikada Archie Brown ve 79. dakikada Vedat Muriqi kaydetti. Liverpool'un 25. dakikada Trey Nyoni ve 69. dakikada Alexander Isak ile bulduğu goller puan için yeterli olmadı.

KANTE ZİRVEDE

Fenerbahçe'nin mücadelesi koşu mesafelerine de yansıdı. N'Golo Kante, 11,84 kilometreyle karşılaşmanın en çok koşan futbolcusu oldu.

Fransız yıldızı 11,49 kilometreyle Matteo Guendouzi ve 11,40 kilometreyle İsmail Yüksek takip etti. Liverpool'dan Alexis Mac Allister, 11,09 kilometreyle dördüncü sırayı alırken Archie Brown 11,04 kilometreyle ilk beşi tamamladı.

Böylece karşılaşmanın en çok mesafe kat eden beş oyuncusundan dördünü Fenerbahçeli futbolcular oluşturdu.



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