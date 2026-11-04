Vincenzo Italiano'dan Orkun Kökçü açıklaması!

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İskoçya temsilcisi Celtic'e konuk olacakları karşılaşma öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, takımın oyuncu tercihleri, Avrupa hedefleri ve Celtic maçıyla ilgili değerlendirmeler yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "OYUNCULARIN KENDİNİ ÖNEMLİ HİSSETMESİ LAZIM"
Takım kurarken oyuncular arasındaki güvenin önemine dikkat çeken Vincenzo Italiano, Celtic karşılaşmasında bazı değişikliklere gideceklerini söyledi.
İtalyan teknik adam, "Bence takım kurduğum zaman seçtiğiniz oyuncular önemli. Onların size güvenmesi, sizin onlara güvenmeniz lazım. Sisteme uyan oyuncular lazım. Oyuncuların kendini önemli hissetmesi lazım. Oynayacakları geldiği zaman iyi seviyede olmaları, ne yapmaları gerektiğini biliyor olmaları lazım. Bunu şu ana kadar iyi yapıyoruz. Avrupa'da iyi gidiyoruz. Hedefimiz gruplardan çıkmak.
Celtic'e karşı oynayacağız. Celtic de puan almaya ihtiyacı olan bir takım. İşimiz zor olacak. Bazı değişiklikler olacak. Çünkü pazar günü yine maçımız var. Umarım yarın pozitif bir sonuç alırız." ifadelerini kullandı.
"ORKUN YEDEKTE OLACAK, SÜRE ALMASINI PLANLIYORUZ"
Trossard'ın farklı pozisyonlarda görev yapabildiğini belirten Italiano, Orkun Kökçü ve Miretti'nin son durumları hakkında da bilgi verdi.
İtalyan çalıştırıcı, "Trossard'dan bahsediyoruz. Tanınan, kendisini kanıtlamış, zeki ve oyunu iyi okuyan bir oyuncu. Ortada ve kanatlarda oynayabiliyor. Çözümümüzü hep beraber göreceğiz. Şu an yapmaya çalıştığım şey ofansif oyuncuların tamamını işin içine dahil etmek.
Son birkaç günde Miretti ve Orkun'dan yoksunduk. Pas kalitelerini, son topları oynamalarını, oyunu okumalarını, şutlarını aradık. Bunlarda eksik kaldık. Onlar olmadan da pozitif sonuçlar aldık. Orkun yedekte olacak, süre almasını planlıyoruz. Yarın umarım planlarımız yolunda gider ve Orkun da işe dahil olur. Miretti'yi de kısa sürede bekliyoruz." dedi.
"AVRUPA'DA MOTİVASYONLAR FARKLI"
Avrupa maçlarıyla lig karşılaşmalarının farklı dinamiklere sahip olduğunu vurgulayan Vincenzo Italiano, Beşiktaş'ın Avrupa'daki performansından memnun olduğunu belirtti.
İtalyan teknik adam, "Lig farklı, Avrupa farklı. Şu ana kadar Avrupa'da gayet iyi gidiyoruz. Sadece 1 mağlubiyetimiz var, Zalgiris rövanşıydı. Avrupa'da bence bizim farklı konsantrasyonumuz, daha farklı dikkat seviyemiz var. Puanlar önemli ve iyi işler çıkardık. Asla kolay değil Avrupa, buraya gelmek için çok çalıştık, zor maçlar oynadık.
Lig ise farklı. Ligi iki gün sonra konuşuruz. Daha farklı olduğunu biliyorsunuz. Avrupa'dayız ve buraya konsantreyiz, gruptan çıkmak istiyoruz. Daha fazlası için daha fazla puan almalıyız. Yarın zor bir maç olacak. Mükemmel bir stadyum ve etkili taraftarları var.
Celtic'in motivasyonu farklı, şu an puanları yok, bizim de aynı motivasyona sahip olmamız gerekiyor. Güçlü oyunlarına karşı güçlü oynamalıyız, aynı motivasyonla oynamalıyız. Yarın işimiz gerçekten zor." şeklinde konuştu.
"SİNİRLİ BİR CELTIC GÖREBİLİRİZ"
Geçen sezon Celtic'e karşı oynadığı maçı hatırlatan Italiano, İskoç ekibinin taraftar desteğine dikkat çekti.
Vincenzo Italiano, "Geçen sezon Celtic'e karşı oynadım, harika bir maçtı. 2-0'dan geri dönüp 2-2 yapmıştık. Muhteşem bir geceydi. Celtic'e karşı burada oynamak daha farklı. Harika bir stadyum, taraftarları itiyor, atmosferleri çok sıcak.
Celtic'in sıfır puanda olmasına şaşırdım. Sinirli bir Celtic görebiliriz. Bu da işimizi zorlaştıracaktır. Kazanmayı, puan almayı çok isteyeceklerdir. Çok zor bir maç olacak. Bizim için önemli bir test olacak. Herkesin hazır olması gerekiyor, puan almak istiyorsak..." ifadelerini kullandı.
Takım kurarken oyuncular arasındaki güvenin önemine dikkat çeken Vincenzo Italiano, Celtic karşılaşmasında bazı değişikliklere gideceklerini söyledi.
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İtalyan teknik adam, "Bence takım kurduğum zaman seçtiğiniz oyuncular önemli. Onların size güvenmesi, sizin onlara güvenmeniz lazım. Sisteme uyan oyuncular lazım. Oyuncuların kendini önemli hissetmesi lazım. Oynayacakları geldiği zaman iyi seviyede olmaları, ne yapmaları gerektiğini biliyor olmaları lazım. Bunu şu ana kadar iyi yapıyoruz. Avrupa'da iyi gidiyoruz. Hedefimiz gruplardan çıkmak.
Celtic'e karşı oynayacağız. Celtic de puan almaya ihtiyacı olan bir takım. İşimiz zor olacak. Bazı değişiklikler olacak. Çünkü pazar günü yine maçımız var. Umarım yarın pozitif bir sonuç alırız." ifadelerini kullandı.
"ORKUN YEDEKTE OLACAK, SÜRE ALMASINI PLANLIYORUZ"
Trossard'ın farklı pozisyonlarda görev yapabildiğini belirten Italiano, Orkun Kökçü ve Miretti'nin son durumları hakkında da bilgi verdi.
İtalyan çalıştırıcı, "Trossard'dan bahsediyoruz. Tanınan, kendisini kanıtlamış, zeki ve oyunu iyi okuyan bir oyuncu. Ortada ve kanatlarda oynayabiliyor. Çözümümüzü hep beraber göreceğiz. Şu an yapmaya çalıştığım şey ofansif oyuncuların tamamını işin içine dahil etmek.
Son birkaç günde Miretti ve Orkun'dan yoksunduk. Pas kalitelerini, son topları oynamalarını, oyunu okumalarını, şutlarını aradık. Bunlarda eksik kaldık. Onlar olmadan da pozitif sonuçlar aldık. Orkun yedekte olacak, süre almasını planlıyoruz. Yarın umarım planlarımız yolunda gider ve Orkun da işe dahil olur. Miretti'yi de kısa sürede bekliyoruz." dedi.
"AVRUPA'DA MOTİVASYONLAR FARKLI"
Avrupa maçlarıyla lig karşılaşmalarının farklı dinamiklere sahip olduğunu vurgulayan Vincenzo Italiano, Beşiktaş'ın Avrupa'daki performansından memnun olduğunu belirtti.
İtalyan teknik adam, "Lig farklı, Avrupa farklı. Şu ana kadar Avrupa'da gayet iyi gidiyoruz. Sadece 1 mağlubiyetimiz var, Zalgiris rövanşıydı. Avrupa'da bence bizim farklı konsantrasyonumuz, daha farklı dikkat seviyemiz var. Puanlar önemli ve iyi işler çıkardık. Asla kolay değil Avrupa, buraya gelmek için çok çalıştık, zor maçlar oynadık.
Lig ise farklı. Ligi iki gün sonra konuşuruz. Daha farklı olduğunu biliyorsunuz. Avrupa'dayız ve buraya konsantreyiz, gruptan çıkmak istiyoruz. Daha fazlası için daha fazla puan almalıyız. Yarın zor bir maç olacak. Mükemmel bir stadyum ve etkili taraftarları var.
Celtic'in motivasyonu farklı, şu an puanları yok, bizim de aynı motivasyona sahip olmamız gerekiyor. Güçlü oyunlarına karşı güçlü oynamalıyız, aynı motivasyonla oynamalıyız. Yarın işimiz gerçekten zor." şeklinde konuştu.
"SİNİRLİ BİR CELTIC GÖREBİLİRİZ"
Geçen sezon Celtic'e karşı oynadığı maçı hatırlatan Italiano, İskoç ekibinin taraftar desteğine dikkat çekti.
Vincenzo Italiano, "Geçen sezon Celtic'e karşı oynadım, harika bir maçtı. 2-0'dan geri dönüp 2-2 yapmıştık. Muhteşem bir geceydi. Celtic'e karşı burada oynamak daha farklı. Harika bir stadyum, taraftarları itiyor, atmosferleri çok sıcak.
Celtic'in sıfır puanda olmasına şaşırdım. Sinirli bir Celtic görebiliriz. Bu da işimizi zorlaştıracaktır. Kazanmayı, puan almayı çok isteyeceklerdir. Çok zor bir maç olacak. Bizim için önemli bir test olacak. Herkesin hazır olması gerekiyor, puan almak istiyorsak..." ifadelerini kullandı.