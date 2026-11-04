Kostas Tsimikas: 'Fenerbahçe galibiyeti hak etti!'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Liverpool'da Kostas Tsimikas, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yunan futbolcu, Fenerbahçe'nin galibiyeti hak ettiğini belirterek takımlarının istenilen performansı sergileyemediğini söyledi.
"FENERBAHÇE GALİBİYETİ HAK ETTİ!"
Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Tsimikas, şu ifadeleri kullandı:
"Fenerbahçe'yi tebrik ederim, galibiyeti hak ettiler. Oynamamız gereken gibi oynamadık."
"DAHA İYİ SAVUNMA YAPMALIYIZ!"
Liverpool'un savunmada yaşadığı sorunlara dikkat çeken Yunan oyuncu, yenilen gollerin ardından takımın reaksiyon gösteremediğini vurguladı.
"Yediğimiz ikinci golün ardından savunma yapamadık; üç ya da dört dakika sonra, adeta otomatik olarak bir gol daha yedik."
"BU YÜZDEN KAYBETTİK!"
Takımın savunma performansını geliştirmesi gerektiğini belirten Tsimikas, sözlerini şöyle tamamladı:
"Maçları kazanmak istiyorsak daha iyi markaj yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Çok iyi oynamadık ve bu yüzden kaybettik."
"FENERBAHÇE GALİBİYETİ HAK ETTİ!"
Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Tsimikas, şu ifadeleri kullandı:
"Fenerbahçe'yi tebrik ederim, galibiyeti hak ettiler. Oynamamız gereken gibi oynamadık."
"DAHA İYİ SAVUNMA YAPMALIYIZ!"
Liverpool'un savunmada yaşadığı sorunlara dikkat çeken Yunan oyuncu, yenilen gollerin ardından takımın reaksiyon gösteremediğini vurguladı.
"Yediğimiz ikinci golün ardından savunma yapamadık; üç ya da dört dakika sonra, adeta otomatik olarak bir gol daha yedik."
"BU YÜZDEN KAYBETTİK!"
Takımın savunma performansını geliştirmesi gerektiğini belirten Tsimikas, sözlerini şöyle tamamladı:
"Maçları kazanmak istiyorsak daha iyi markaj yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Çok iyi oynamadık ve bu yüzden kaybettik."
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