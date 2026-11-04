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Emre Belözoğlu sonrası Alfred Schreuder dönemi

Kasımpaşa, Fenerbahçe'ye giden Emre Belözoğlu'nun ardından teknik direktör Alfred Schreuder ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Kasım 2026 14:17 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2026 14:23
Haber: Sporx.com
Emre Belözoğlu sonrası Alfred Schreuder dönemi
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Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'da Emre Belözoğlu'nun ayrılığının ardından teknik direktör arayışı sonuçlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Lacivert-beyazlı ekip, Hollandalı teknik adam Alfred Schreuder ile sezon sonuna kadar el sıkıştı.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN YERİNE GELİYOR

Fenerbahçe'de ikinci kez göreve gelen Emre Belözoğlu'nun yerine Kasımpaşa'nın başına geçecek olan Schreuder, İstanbul ekibinin yeni teknik direktörü oldu.

Resmi açıklamanın kısa bir süre içerisinde yapılacağı öğrenildi.

BELÇİKA'DA ŞAMPİYONLUK YAŞADI

54 yaşındaki Hollandalı teknik direktör Alfred Schreuder, kariyerinde Twente, Hoffenheim, Club Brugge, Ajax, Al Ain, Al Nasr ve Al-Diriyah takımlarını çalıştırdı. Barcelona'da Ronald Koeman'ın, Ajax'ta ise Erik ten Hag'ın yardımcılığını da yapan deneyimli teknik adam, 2021-2022 sezonunda Club Brugge ile Belçika Ligi şampiyonluğu yaşadı.

NAGELSMANN'IN EKİBİNDE YER ALDI

Alfred Schreuder, 2026 Dünya Kupası'nda Almanya Millî Takımı'nda Julian Nagelsmann'ın teknik ekibinde de görev aldı. Daha önce Nagelsmann ile Hoffenheim'da da görev yaptı.



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