Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'da Emre Belözoğlu'nun ayrılığının ardından teknik direktör arayışı sonuçlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Lacivert-beyazlı ekip, Hollandalı teknik adam Alfred Schreuder ile sezon sonuna kadar el sıkıştı.
EMRE BELÖZOĞLU'NUN YERİNE GELİYOR
Fenerbahçe'de ikinci kez göreve gelen Emre Belözoğlu'nun yerine Kasımpaşa'nın başına geçecek olan Schreuder, İstanbul ekibinin yeni teknik direktörü oldu.
Resmi açıklamanın kısa bir süre içerisinde yapılacağı öğrenildi.
BELÇİKA'DA ŞAMPİYONLUK YAŞADI
54 yaşındaki Hollandalı teknik direktör Alfred Schreuder, kariyerinde Twente, Hoffenheim, Club Brugge, Ajax, Al Ain, Al Nasr ve Al-Diriyah takımlarını çalıştırdı. Barcelona'da Ronald Koeman'ın, Ajax'ta ise Erik ten Hag'ın yardımcılığını da yapan deneyimli teknik adam, 2021-2022 sezonunda Club Brugge ile Belçika Ligi şampiyonluğu yaşadı.
NAGELSMANN'IN EKİBİNDE YER ALDI
Alfred Schreuder, 2026 Dünya Kupası'nda Almanya Millî Takımı'nda Julian Nagelsmann'ın teknik ekibinde de görev aldı. Daha önce Nagelsmann ile Hoffenheim'da da görev yaptı.
EMRE BELÖZOĞLU'NUN YERİNE GELİYOR
Fenerbahçe'de ikinci kez göreve gelen Emre Belözoğlu'nun yerine Kasımpaşa'nın başına geçecek olan Schreuder, İstanbul ekibinin yeni teknik direktörü oldu.
Resmi açıklamanın kısa bir süre içerisinde yapılacağı öğrenildi.
BELÇİKA'DA ŞAMPİYONLUK YAŞADI
54 yaşındaki Hollandalı teknik direktör Alfred Schreuder, kariyerinde Twente, Hoffenheim, Club Brugge, Ajax, Al Ain, Al Nasr ve Al-Diriyah takımlarını çalıştırdı. Barcelona'da Ronald Koeman'ın, Ajax'ta ise Erik ten Hag'ın yardımcılığını da yapan deneyimli teknik adam, 2021-2022 sezonunda Club Brugge ile Belçika Ligi şampiyonluğu yaşadı.
NAGELSMANN'IN EKİBİNDE YER ALDI
Alfred Schreuder, 2026 Dünya Kupası'nda Almanya Millî Takımı'nda Julian Nagelsmann'ın teknik ekibinde de görev aldı. Daha önce Nagelsmann ile Hoffenheim'da da görev yaptı.
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