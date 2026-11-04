PSG'den Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gövde gösterisi: 6 gol!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Villarreal ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi. Estadio de la Ceramica'da oynanan mücadeleyi konuk ekip PSG, 6-0'lık farklı skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Luis Enrique yönetimindeki Fransız temsilcisine galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Joao Neves, 12. dakikada Desire Doue, 13. dakikada Senny Mayulu, 17, 50 ve 79. dakikalarda Fabian Ruiz kaydetti.
FABIAN RUIZ'DEN HAT-TRICK!
Karşılaşmaya fırtına gibi başlayan PSG, henüz 17. dakikada skoru 4-0'a getirdi ve ilk yarıyı da bu üstünlükle tamamladı.
İkinci yarıda da hız kesmeyen Fransız devi, Fabian Ruiz'in 50 ve 79. dakikalarda attığı gollerle farkı 6'ya çıkardı.
Mücadelede üç gol kaydeden Fabian Ruiz, hat-trick yaparak galibiyetin mimarlarından biri oldu.
PSG'DE 4 ÖNEMLİ EKSİK VARDI
Paris Saint-Germain, Villarreal deplasmanına önemli yıldızlarından yoksun çıktı.
Fransız ekibinde Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos ve Nuno Mendes sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemedi.
Özellikle hücum hattındaki önemli isimler Dembele ve Kvaratskhelia'nın yokluğuna rağmen PSG, rakip filelere 6 gol göndererek dikkat çekici bir galibiyete imza attı.
PSG, 4'TE 4 YAPTI VE 12 PUANA ULAŞTI
Bu sonuçla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 4 karşılaşmanın tamamını kazanan Paris Saint-Germain, puanını 12'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü.
İlk 3 maçında 3 puan toplayan Villarreal ise 4. hafta sonunda 3 puanda kaldı.
GELECEK MAÇLAR
Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 25 Kasım Çarşamba günü Roma'yı sahasında ağırlayacak. Villarreal ise aynı tarihte Slavia Prag'a konuk olacak.
FABIAN RUIZ'DEN HAT-TRICK!
Karşılaşmaya fırtına gibi başlayan PSG, henüz 17. dakikada skoru 4-0'a getirdi ve ilk yarıyı da bu üstünlükle tamamladı.
İkinci yarıda da hız kesmeyen Fransız devi, Fabian Ruiz'in 50 ve 79. dakikalarda attığı gollerle farkı 6'ya çıkardı.
Mücadelede üç gol kaydeden Fabian Ruiz, hat-trick yaparak galibiyetin mimarlarından biri oldu.
PSG'DE 4 ÖNEMLİ EKSİK VARDI
Paris Saint-Germain, Villarreal deplasmanına önemli yıldızlarından yoksun çıktı.
Fransız ekibinde Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos ve Nuno Mendes sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemedi.
Özellikle hücum hattındaki önemli isimler Dembele ve Kvaratskhelia'nın yokluğuna rağmen PSG, rakip filelere 6 gol göndererek dikkat çekici bir galibiyete imza attı.
PSG, 4'TE 4 YAPTI VE 12 PUANA ULAŞTI
Bu sonuçla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 4 karşılaşmanın tamamını kazanan Paris Saint-Germain, puanını 12'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü.
İlk 3 maçında 3 puan toplayan Villarreal ise 4. hafta sonunda 3 puanda kaldı.
GELECEK MAÇLAR
Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 25 Kasım Çarşamba günü Roma'yı sahasında ağırlayacak. Villarreal ise aynı tarihte Slavia Prag'a konuk olacak.