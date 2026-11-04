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PSG'den Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gövde gösterisi: 6 gol!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Paris Saint-Germain, önemli yıldızlarından yoksun çıktığı Villarreal deplasmanında gol şov yaptı. Fransız devi, İspanyol ekibini 6-0 mağlup ederek Devler Ligi'nde 4'te 4 yaptı

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Kasım 2026 00:58 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2026 01:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
PSG'den Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gövde gösterisi: 6 gol!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Villarreal ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi. Estadio de la Ceramica'da oynanan mücadeleyi konuk ekip PSG, 6-0'lık farklı skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Luis Enrique yönetimindeki Fransız temsilcisine galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Joao Neves, 12. dakikada Desire Doue, 13. dakikada Senny Mayulu, 17, 50 ve 79. dakikalarda Fabian Ruiz kaydetti.

FABIAN RUIZ'DEN HAT-TRICK!

Karşılaşmaya fırtına gibi başlayan PSG, henüz 17. dakikada skoru 4-0'a getirdi ve ilk yarıyı da bu üstünlükle tamamladı.

İkinci yarıda da hız kesmeyen Fransız devi, Fabian Ruiz'in 50 ve 79. dakikalarda attığı gollerle farkı 6'ya çıkardı.

Mücadelede üç gol kaydeden Fabian Ruiz, hat-trick yaparak galibiyetin mimarlarından biri oldu.

PSG'DE 4 ÖNEMLİ EKSİK VARDI

Paris Saint-Germain, Villarreal deplasmanına önemli yıldızlarından yoksun çıktı.

Fransız ekibinde Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos ve Nuno Mendes sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemedi.

Özellikle hücum hattındaki önemli isimler Dembele ve Kvaratskhelia'nın yokluğuna rağmen PSG, rakip filelere 6 gol göndererek dikkat çekici bir galibiyete imza attı.

PSG, 4'TE 4 YAPTI VE 12 PUANA ULAŞTI

Bu sonuçla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 4 karşılaşmanın tamamını kazanan Paris Saint-Germain, puanını 12'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

İlk 3 maçında 3 puan toplayan Villarreal ise 4. hafta sonunda 3 puanda kaldı.

GELECEK MAÇLAR

Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 25 Kasım Çarşamba günü Roma'yı sahasında ağırlayacak. Villarreal ise aynı tarihte Slavia Prag'a konuk olacak.

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