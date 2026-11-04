Inter, Feyenoord'u deplasmanda devirdi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Feyenoord ile Inter karşı karşıya geldi. Hollanda'daki De Kuip Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Inter 3-0 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE INTER İLK YARIDA İŞİ BİTİRDİ
İtalyan temsilcisine galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Yann Aurel Bisseck, 34. dakikada Francesco Pio Esposito ve 54. dakikada Piotr Zielinski kaydetti.
Karşılaşmaya etkili başlayan Inter, henüz 8. dakikada Yann Aurel Bisseck'in golüyle öne geçti.
Oyunun kontrolünü elinde tutan İtalyan ekibi, 34. dakikada Francesco Pio Esposito'nun kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı ve soyunma odasına 2-0 üstünlükle girdi.
İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Inter, 54. dakikada Nicolo Barella'nın asistinde Piotr Zielinski'nin attığı golle skoru 3-0'a getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Inter, Hollanda deplasmanından üç puanla ayrıldı.
INTER'DEN ÜST ÜSTE İKİNCİ GALİBİYET
Şampiyonlar Ligi'ne Real Madrid ve Club Brugge yenilgileriyle başlayan Inter, üçüncü haftada Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup ederek ilk galibiyetini almıştı.
Feyenoord karşısında da kazanan İtalyan temsilcisi, Devler Ligi'nde üst üste ikinci galibiyetine imza attı.
PUAN DURUMUNDA SON DURUM
Bu sonuçla Inter, Şampiyonlar Ligi'nde puanını 6'ya yükseltti ve 14. sırada yer aldı.
Dört maç sonunda 3 puanda kalan Feyenoord ise lig aşamasında alt sıralardan kurtulamadı.
GELECEK MAÇLAR
Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 25 Kasım Çarşamba günü Stuttgart'ı sahasında ağırlayacak.
Feyenoord ise 24 Kasım Salı günü Porto ile kendi sahasında karşı karşıya gelecek.
İtalyan temsilcisine galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Yann Aurel Bisseck, 34. dakikada Francesco Pio Esposito ve 54. dakikada Piotr Zielinski kaydetti.
Karşılaşmaya etkili başlayan Inter, henüz 8. dakikada Yann Aurel Bisseck'in golüyle öne geçti.
Oyunun kontrolünü elinde tutan İtalyan ekibi, 34. dakikada Francesco Pio Esposito'nun kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı ve soyunma odasına 2-0 üstünlükle girdi.
İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Inter, 54. dakikada Nicolo Barella'nın asistinde Piotr Zielinski'nin attığı golle skoru 3-0'a getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Inter, Hollanda deplasmanından üç puanla ayrıldı.
INTER'DEN ÜST ÜSTE İKİNCİ GALİBİYET
Şampiyonlar Ligi'ne Real Madrid ve Club Brugge yenilgileriyle başlayan Inter, üçüncü haftada Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup ederek ilk galibiyetini almıştı.
Feyenoord karşısında da kazanan İtalyan temsilcisi, Devler Ligi'nde üst üste ikinci galibiyetine imza attı.
PUAN DURUMUNDA SON DURUM
Bu sonuçla Inter, Şampiyonlar Ligi'nde puanını 6'ya yükseltti ve 14. sırada yer aldı.
Dört maç sonunda 3 puanda kalan Feyenoord ise lig aşamasında alt sıralardan kurtulamadı.
GELECEK MAÇLAR
Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 25 Kasım Çarşamba günü Stuttgart'ı sahasında ağırlayacak.
Feyenoord ise 24 Kasım Salı günü Porto ile kendi sahasında karşı karşıya gelecek.