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Nets, Porter karşılığında korumalı birinci tur hakkı alabilir

Heavy.com'dan Sean Deveney'nin haberine göre Brooklyn Nets, Michael Porter Jr. için yapılabilecek bir takasta korumalı birinci tur draft hakkı alabilir.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Kasım 2026 13:52
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Nets, Porter karşılığında korumalı birinci tur hakkı alabilir
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Brooklyn Nets'in, Michael Porter Jr.'ı takas etmesi halinde korumalı bir birinci tur draft hakkı elde edebileceği öne sürüldü. Oyuncunun yeni sözleşme beklentisinin ise talip sayısını sınırlayabileceği belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 28 yaşındaki forvetin, skor katkısı ve şampiyonluk tecrübesi arayan takımların ilgisini çekebileceği ifade edildi.

Denver Nuggets'ın 2023 şampiyonluğunda rol oynayan Porter'ın, yıllık yaklaşık 40 milyon dolar değerinde sözleşme uzatması istediği bildirildi.

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Bu beklenti, oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen takımlar açısından uzun vadeli mali yükü önemli bir karar unsuru haline getiriyor.

Beş yıllık, 179,3 milyon dolarlık sözleşmesinin son sezonunda bulunan Porter, bu sezon 40,81 milyon dolar kazanacak.

Yıldız forvet, 2027 yazında sınırsız serbest oyuncu olmadan önce sözleşme uzatmasına imza atma hakkına sahip.

Brooklyn'in bu sezonki beş maçının tamamına ilk beşte başlayan Porter, maç başına 30,8 dakikada 20,8 sayı, 7 ribaund ve 1 asist ortalamaları yakaladı.

Yüzde 46,8 saha içi ve yüzde 40,5 üçlük isabetiyle oynayan tecrübeli oyuncu, maç başına 3,4 üçlük kaydetti.

Ancak Nets, sezona beş mağlubiyetle başladı.

Porter, Brooklyn'e katıldığı 2025-26 sezonunda 52 maçta 24,2 sayı ve 7,1 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

O sezon yüzde 46,3 saha içi ve yüzde 36,3 üçlük isabetiyle oynamıştı.

Deveney'ye göre şampiyonluk hedefleyen takımların çok azı, Porter'a yıllık yaklaşık 40 milyon dolarlık uzun vadeli bir ödeme yapmaya istekli olabilir.

Oyuncuyu takasla alan takım, bu sezonki maaşını üstlenmenin yanında bir sonraki sözleşmesi konusunda da karar vermek zorunda kalacak.

Bu sezon maaş bütçesinde yaklaşık 4,9 milyon dolar boşluk bulunması öngörülen Nets, lüks vergisi sınırının da altında yer alıyor.

Dolayısıyla Brooklyn'in Porter'ı mali nedenlerle hemen göndermesi gerekmiyor. Ancak sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, kulübü serbest oyuncu döneminden önce önemli bir kararla karşı karşıya bırakıyor.

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