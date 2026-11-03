Galatasaray'dan transfer itirafı: Bilal El Khannouss ve Demirovic!

Galatasaray Gelişim Direktörü Fatih Demireli, Şampiyonlar Ligi'ndeki Stuttgart maçı öncesi Kicker'e açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Demireli, yaz transfer döneminde Stuttgart'tan Bilal El Khannouss ve Ermedin Demirovic ile ilgilendiklerini söyledi.
"TRANSFER İÇİN GÖRÜŞTÜK"
Fatih Demireli, "Bilal El Khannouss, temsilcileri ve Stuttgart ile görüşmeler yaptık ancak bir noktada transferlerle ilgili karar alınması gerekiyordu. Sonunda Aleksey Batrakov'u kadromuza kattık ve gelişiminden memnunuz. Muazzam bir potansiyeli var ve kariyerinde onu mümkün olan en iyi şekilde desteklemek istiyoruz." diye konuştu.
ERMEDIN DEMIROVIC
Ermedin Demirovic için de konuşan Fatih Demireli, "Transfer dönemi boyunca çeşitli seçenekler ortaya çıktı. Sonunda bilinçli olarak başka çözümleri tercih ettik. Ermedin Demirovic ile de ilgilendiğimiz doğru. Bu tür görüşmelerde birçok faktör rol oynar. Türkiye'deki geçerli kadro kurallarını da göz önünde bulundurmak zorundaydık ve nihayetinde kulüp olarak ikna olduğumuz kararlar aldık." sözlerini sarf etti.
"TRANSFER İÇİN GÖRÜŞTÜK"
Fatih Demireli, "Bilal El Khannouss, temsilcileri ve Stuttgart ile görüşmeler yaptık ancak bir noktada transferlerle ilgili karar alınması gerekiyordu. Sonunda Aleksey Batrakov'u kadromuza kattık ve gelişiminden memnunuz. Muazzam bir potansiyeli var ve kariyerinde onu mümkün olan en iyi şekilde desteklemek istiyoruz." diye konuştu.
ERMEDIN DEMIROVIC
Ermedin Demirovic için de konuşan Fatih Demireli, "Transfer dönemi boyunca çeşitli seçenekler ortaya çıktı. Sonunda bilinçli olarak başka çözümleri tercih ettik. Ermedin Demirovic ile de ilgilendiğimiz doğru. Bu tür görüşmelerde birçok faktör rol oynar. Türkiye'deki geçerli kadro kurallarını da göz önünde bulundurmak zorundaydık ve nihayetinde kulüp olarak ikna olduğumuz kararlar aldık." sözlerini sarf etti.