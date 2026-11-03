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Yukatel Denizli Basket, Ezra Ausar'ı kadrosuna kattı

Yukatel Denizli Basket, 23 yaşındaki ABD'li pivot Ezra Ausar'ı kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 03 Kasım 2026 00:34
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Yukatel Denizli Basket, Ezra Ausar'ı kadrosuna kattı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Denizli Basket, ABD'li pivot Ezra Ausar'ı transfer etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulübün açıklamasına göre FIBA Europe Cup'ta da mücadele eden Denizli temsilcisi, pota altı rotasyonunu 23 yaşındaki basketbolcuyla güçlendirdi.

ABD'de son olarak Güney Kaliforniya Üniversitesi (USC) forması giyen 2,06 metre boyundaki Ausar, 2025-26 sezonunda NCAA'de maç başına 14,8 sayı, 6,5 ribaund ve 1,7 asist ortalamalarıyla oynadı.



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