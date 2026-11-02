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Aleksey Batrakov için Liverpool açıklaması!

Aleksey Batrakov'un menajeri Vladimir Kuzmichev, Liverpool'un Stuttgart maçında Rus oyuncuyu izlemeye geleceği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Kasım 2026 16:36 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2026 16:37
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Aleksey Batrakov için Liverpool açıklaması!
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Galatasaray forması giyen Aleksey Batrakov için Liverpool açıklaması geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Rus oyuncunun menajeri Vladimir Kuzmichev, "Diğer kulüplerle herhangi bir temas yok. Sezon iyi gidiyor ve bence o da Galatasaray'a uyum sağladı. Artık takımın kilit oyuncularından biri haline geldi ve umarım yakında bir lider olur." dedi.

"BU HABERLER DOĞRU DEĞİL"

Kuzmichev, Liverpool'un Stuttgart maçında Batrakov'u izlemeye geleceği haberlerini de yalanladı. Vladimir Kuzmichev, "Liverpool'un Stuttgart maçında onu izlemeye geleceği sadece söylentiden ibaret. Şu ana kadar bunların hiçbir dayanağı yok." sözlerini sarf etti.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da 11 maçta süre bulan 21 yaşındaki Batrakov, 3 gol attı ve 3 asist yaptı.  



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