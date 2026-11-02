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Trabzonspor'un kalesi evi!

Süper Lig'in ilk 10 haftasında evindeki 5 maçı kazanarak 15 puan elde eden Trabzonspor, rakip fileleri de 15 kez havalandırdı. Karadeniz ekibi, Papara Park'ta kalesinde sadece 1 gol gördü.

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calendar 02 Kasım 2026 11:30
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'un kalesi evi!
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Trendyol Süper Lig'de 22 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor, ilk 10 haftalık periyotta özellikle iç sahada başarılı bir grafik ortaya koydu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Son olarak sahasında Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup eden bordo-mavililer, geride kalan 10 haftalık dönemde Papara Park'ta oynadığı 5 maçı da kazanarak 15 puan elde etti.

Karadeniz ekibi, dış sahada ise 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alırken hanesine 7 puan yazdırabildi.

Tümü
İç sahada 3 puan ortalamasıyla kayıpsız olarak maçlarını oynayan Trabzonspor, dış sahada ise 1,4 puan ortalamasında kaldı.

İç saha maçları

Trabzonspor, sahasında ligin ikinci haftasında İstanbul Başakşehir'i 2-1, dördüncü haftada Gençlerbirliği'ni 5-0, altıncı haftada Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti.

Ligin 8. haftasında Beşiktaş'ı da 2-0'lık sonuçla geçen bordo-mavililer, son oynadığı Gaziantep FK maçında da aynı skorla sahadan ayrılmayı başardı.

Sahasındaki maçlarda kalesinde sadece 1 gol gördü

Trabzonspor, sahasında oynadığı 5 maçta kalesinde sadece 1 gol gördü.

Papara Park'ta tek golü ligin ikinci haftasında Başakşehir karşısında yiyen bordo-mavililer, sahasında 0,2 gol yeme ortalaması tutturdu.

Trabzonspor, özellikle sahasındaki savunma başarısıyla da 10 haftalık bölümde 8 golle ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

İç sahada 3 gol ortalaması

Trabzonspor, iç sahada 5 müsabakada 15 kez rakip fileleri havalandırırken 3 gibi yüksek gol ortalamasıyla maçlarını oynadı.

Karadeniz ekibi, dış sahada ise 9 gol kaydetti.

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