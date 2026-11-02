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Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol'un konuğu Valencia

Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, FIBA EuroLeague C Grubu'nun 4. haftasında Valencia Basket'i ağırlayacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 02 Kasım 2026 12:39
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol'un konuğu Valencia
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Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, FIBA EuroLeague C Grubu'nun 4. haftasında 3 Kasım Salı günü İspanya'nın Valencia Basket ekibini konuk edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Ligde yoluna 3'te 3'le devam eden sarı-lacivertliler, grubunda ilk basamakta bulunuyor.

İspanyol temsilcisi ise 1 galibiyet ve 2 yenilgiyle 3. sırada kendine yer buldu.

Fenerbahçe Tarfin, son olarak sahasında Fransa ekibi Flammes Carolo Basket'i 81-71 yendi.



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