Celtic'te Beşiktaş maçı öncesi Chamberlain gelişmesi!

Trendyol Süper Lig'de dün akşam Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan ve lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen Beşiktaş'ta gözler Celtic ile deplasmanda oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi müsabakasına çevrildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 5 Kasım Perşembe günü Celtic Park'ta TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşma, siyah beyazlıların eski yıldızı Alex Oxlade-Chamberlain açısından da özel bir maç olacak.
İngiliz oyuncu, 2023 yılında Liverpool'dan transfer olduğu Beşiktaş'ta iki yıl geçirmiş ve 50 müsabakada formasını giydiği siyah beyazlılarda 5 gol, 1 asiste imza atmıştı.
Celtic'te toplam 20 maça çıkan Chamberlain 2 kez fileleri havalandırdı. Tecrübeli oyuncu bu sezon 8 karşılaşmada 363 dakika sahada kalsa da henüz skor katkısı veremedi.
CHAMBERLAIN HAFTALAR SONRA 11'E DÖNDÜ
Öte yandan tecrübeli futbolcu, dün İskoçya Premier Ligi'nde takımının Falkirk'a 2-0 yenildiği maçta uzun bir aradan sonra ilk kez 11'de yer aldı.
Celtic Teknik Direktörü Martin O'Neill, Sky Sports'a verdiği demeçte, Chamberlain ilk 11'ine geri dönmesinin nedenini açıkladı.
O'Neill karşılaşma öncesinde yaptığı röportajda, İskoç devinin İsveçli orta saha oyuncusu Benjamin Nygren'in yerine kadroda yer alan yıldız oyuncu için şunları söyledi:
"Oxlade-Chamberlain'in o muhteşem tecrübesini getireceğini umuyorum. Gerçekten çok iyi bir futbolcu. Topla başa çıkabiliyor, bu harika. Bence son birkaç maçta eksikliğini hissettiğimiz bir şeyi bize verebilir. Bununla birlikte, bizim için çok önemli goller atma konusunda harika bir performans sergileyen Nygren şu anda biraz ağrı çekiyor, bu yüzden Alex'in maça ilk 11'de başlama fırsatı var."
İngiliz oyuncu, 2023 yılında Liverpool'dan transfer olduğu Beşiktaş'ta iki yıl geçirmiş ve 50 müsabakada formasını giydiği siyah beyazlılarda 5 gol, 1 asiste imza atmıştı.
Celtic'te toplam 20 maça çıkan Chamberlain 2 kez fileleri havalandırdı. Tecrübeli oyuncu bu sezon 8 karşılaşmada 363 dakika sahada kalsa da henüz skor katkısı veremedi.
CHAMBERLAIN HAFTALAR SONRA 11'E DÖNDÜ
Öte yandan tecrübeli futbolcu, dün İskoçya Premier Ligi'nde takımının Falkirk'a 2-0 yenildiği maçta uzun bir aradan sonra ilk kez 11'de yer aldı.
Celtic Teknik Direktörü Martin O'Neill, Sky Sports'a verdiği demeçte, Chamberlain ilk 11'ine geri dönmesinin nedenini açıkladı.
O'Neill karşılaşma öncesinde yaptığı röportajda, İskoç devinin İsveçli orta saha oyuncusu Benjamin Nygren'in yerine kadroda yer alan yıldız oyuncu için şunları söyledi:
"Oxlade-Chamberlain'in o muhteşem tecrübesini getireceğini umuyorum. Gerçekten çok iyi bir futbolcu. Topla başa çıkabiliyor, bu harika. Bence son birkaç maçta eksikliğini hissettiğimiz bir şeyi bize verebilir. Bununla birlikte, bizim için çok önemli goller atma konusunda harika bir performans sergileyen Nygren şu anda biraz ağrı çekiyor, bu yüzden Alex'in maça ilk 11'de başlama fırsatı var."