Milan Baros'tan Galatasaray sözleri

Galatasaray'ın eski golcülerinden Milan Baros, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray'ın performansını değerlendiren Baros, takımın başarılı bir grafik çizdiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
"Şampiyonlar Ligi'ni ve ligi takip etmeye çalışıyorum. Galatasaray'ın hala başarılı ve Türkiye'nin en iyi takımı olmasından mutluluk duyuyorum. Şampiyonlar Ligi'nde sonuç almak her zaman zordur. Barcelona maçını izledim; iyi başladılar, iyi pres yaptılar ancak neticede Barcelona kazandı. Ligdeki maçları Çekya'da canlı yayın olmadığı için doğrudan izleyemiyorum ama sonuçları ve gol atanları sürekli takip ediyorum. Takımın ligin zirvesinde olmasından mutluyum, umarım bu sezon yeniden şampiyon olurlar."
Röportajın sonunda Galatasaray taraftarlarına seslenen Milan Baros, "Sizi seviyorum Cimbom, başarılar dilerim." şeklinde konuştu.
"Şampiyonlar Ligi'ni ve ligi takip etmeye çalışıyorum. Galatasaray'ın hala başarılı ve Türkiye'nin en iyi takımı olmasından mutluluk duyuyorum. Şampiyonlar Ligi'nde sonuç almak her zaman zordur. Barcelona maçını izledim; iyi başladılar, iyi pres yaptılar ancak neticede Barcelona kazandı. Ligdeki maçları Çekya'da canlı yayın olmadığı için doğrudan izleyemiyorum ama sonuçları ve gol atanları sürekli takip ediyorum. Takımın ligin zirvesinde olmasından mutluyum, umarım bu sezon yeniden şampiyon olurlar."
Röportajın sonunda Galatasaray taraftarlarına seslenen Milan Baros, "Sizi seviyorum Cimbom, başarılar dilerim." şeklinde konuştu.