Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz rüzgarı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun göreve gelişiyle birlikte form grafiğindeki yükseliş dikkat çeken Rıdvan Yılmaz, skor üretimine katkıda bulunmaya devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SÜPER LİG'DE İLK ASİSTİNİ YAPTI
Leandro Trossard'a gol pası veren 25 yaşındaki sol bek, bu sezon Süper Lig'deki ilk asistini yaptı.
TOPLAM 3 ASİST
Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisinde ağları havalandıran Rıdvan Yılmaz'ın toplam 3 asisti bulunuyor.
Leandro Trossard'a gol pası veren 25 yaşındaki sol bek, bu sezon Süper Lig'deki ilk asistini yaptı.
TOPLAM 3 ASİST
Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisinde ağları havalandıran Rıdvan Yılmaz'ın toplam 3 asisti bulunuyor.