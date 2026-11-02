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Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz rüzgarı!

Vincenzo Italiano'nun göreve gelişiyle birlikte form grafiğindeki yükseliş dikkat çeken Rıdvan, skor üretimine katkıda bulunmaya devam ediyor.

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calendar 02 Kasım 2026 11:13
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz rüzgarı!
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Rıdvan Yılmaz
Rıdvan Yılmaz
Beşiktaş
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun göreve gelişiyle birlikte form grafiğindeki yükseliş dikkat çeken Rıdvan Yılmaz, skor üretimine katkıda bulunmaya devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla SÜPER LİG'DE İLK ASİSTİNİ YAPTI

Leandro Trossard'a gol pası veren 25 yaşındaki sol bek, bu sezon Süper Lig'deki ilk asistini yaptı.

TOPLAM 3 ASİST

Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisinde ağları havalandıran Rıdvan Yılmaz'ın toplam 3 asisti bulunuyor.



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