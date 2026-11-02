Demirovic'ten Galatasaray öncesi mesaj!

Şampiyonlar Ligi'nde 3 Kasım Salı günü Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Stuttgart'ta Ermedin Demirovic, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bundesliga'da Bayer Leverkusen'i 4-2 mağlup ettikleri maçta iki gol atan Bosnalı santrfor, Galatasaray deplasmanını büyük bir heyecanla beklediğini söyledi.
"GALATASARAY ÖZEL BİR KULÜP"
Sarı-kırmızılıların taraftar atmosferine vurgu yapan 28 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray özel bir kulüp. İstanbul'da özel bir atmosfer var. Ne yazık ki daha önce orada hiç oynamadım ama bu maçı büyük bir heyecanla bekliyorum." ifadelerini kullandı.
PERFORMANSI
Bu sezon Stuttgart formasıyla 13 maça çıkan Demirovic, 9 gol kaydetti.
"GALATASARAY ÖZEL BİR KULÜP"
Sarı-kırmızılıların taraftar atmosferine vurgu yapan 28 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray özel bir kulüp. İstanbul'da özel bir atmosfer var. Ne yazık ki daha önce orada hiç oynamadım ama bu maçı büyük bir heyecanla bekliyorum." ifadelerini kullandı.
PERFORMANSI
Bu sezon Stuttgart formasıyla 13 maça çıkan Demirovic, 9 gol kaydetti.