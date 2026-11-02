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Demirovic'ten Galatasaray öncesi mesaj!

Stuttgart'ın golcüsü Ermedin Demirovic, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a konuk olacakları karşılaşma öncesinde İstanbul'daki atmosfere dikkat çekti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Kasım 2026 10:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Demirovic'ten Galatasaray öncesi mesaj!
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Şampiyonlar Ligi'nde 3 Kasım Salı günü Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Stuttgart'ta Ermedin Demirovic, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bundesliga'da Bayer Leverkusen'i 4-2 mağlup ettikleri maçta iki gol atan Bosnalı santrfor, Galatasaray deplasmanını büyük bir heyecanla beklediğini söyledi.

"GALATASARAY ÖZEL BİR KULÜP"

Sarı-kırmızılıların taraftar atmosferine vurgu yapan 28 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray özel bir kulüp. İstanbul'da özel bir atmosfer var. Ne yazık ki daha önce orada hiç oynamadım ama bu maçı büyük bir heyecanla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI

Bu sezon Stuttgart formasıyla 13 maça çıkan Demirovic, 9 gol kaydetti.

 



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