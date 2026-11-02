Suyu ısındı, veda yakın: Oğuz Çetin

Fenerbahçe'de yeni sezonun kadro yapılanması ve teknik direktörlük koltuğuna getirilecek isim için çalışmalar sürerken kulüp içerisinde yeni bir ayrılık ihtimali gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertlilerde futbol direktörlüğü görevini yürüten Oğuz Çetin'in geleceğinin belirsizliğini koruduğu belirtildi.





YÖNETİMDE OĞUZ ÇETİN GÖRÜŞ BİRLİĞİ

KADRO PLANLAMASI TARTIŞILIYOR

SON KARARI AZİZ YILDIRIM VERECEK

Fenerbahçe yönetiminde teknik direktör adayları konusunda farklı görüşler bulunurken Oğuz Çetin'in görevdeki performansına ilişkin eleştirilerin ortak noktada buluştuğu iddia edildi.Özellikle sezon başında gerçekleştirilen kadro planlaması ve takımın ihtiyaç duyduğu bölgelere yönelik yapılan tercihler nedeniyle deneyimli futbol adamının eleştirilerin odağına yerleştiği öne sürüldü.Fenerbahçe'de sezon içerisinde yaşanan sportif sıkıntılar, futbol yapılanmasına yönelik soru işaretlerini de beraberinde getirdi.Takımın mevcut kadrosunun oluşturulmasında önemli sorumluluk üstlenen Oğuz Çetin'in, transfer politikası ve kadro mühendisliği konusunda yönetimin beklentilerini karşılayamadığı ileri sürüldü.Bu gelişmelerin ardından Çetin'in sarı-lacivertli kulüpteki görevine devam etme ihtimalinin zayıfladığı belirtildi.Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, öncelikle yeni teknik direktör konusunu sonuçlandırmayı hedeflediği ifade edildi.Sarı-lacivertli kulübün başkanının, teknik direktör tercihinin ardından futbol direktörlüğü pozisyonunu da yeniden değerlendirmesi bekleniyor.Yıldırım'ın, yeni çalıştırıcıyla birlikte futbol yapılanmasında değişikliğe gidilip gidilmeyeceğine karar vereceği öne sürüldü.