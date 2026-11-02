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Fenerbahçe'de skor koruma krizi

Fenerbahçe, bu sezon öne geçtiği 4 resmi maçta skor üstünlüğünü eline geçirmesine rağmen toplam 11 puan kaybetti.

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calendar 02 Kasım 2026 09:13
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de skor koruma krizi
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Sezona 'şampiyonluk' parolasıyla giren Fenerbahçe'de skor üstünlüğünün korunamaması dikkat çeken problemlerden biri haline geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli ekip öne geçtiği 4 resmi maçta rakiplerinin geri dönüşüne engel olamadı ve sahadan hüsranla ayrıldı.

Ankara'daki Gençlerbirliği sınavı, Kadıköy'deki Beşiktaş derbisi ile önceki akşam Göztepe maçında 1-0 skor avantajını yakalayan Fenerbahçe, rakiplerine 2-1 mağlup oldu.

Şampiyonlar Ligi 3'üncü haftasında Slavia Prag karşısında 2-0 öne geçen temsilcimiz, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

TOPLAM 11 PUAN KAYBETTİ

Fenerbahçe söz konusu 4 müsabakada 3 yenilgi, 1 beraberlik yaşarken, toplam 11 puan kaybetti.

Göztepe maçında asist yapan Romelu Lukaku yenilgi sonrası büyük üzüntü yaşadı.



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