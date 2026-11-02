Fenerbahçe'de Portekiz döngüsü!

Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın ardından yine bir Portekizli teknik adama gitti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE HT Spor'da yer alan habere göre, sarı-lacivertlilerde teknik direktörlük görevi için Sergio Conceiçao isminde mutabakata varıldı. Portekizli teknik adamın kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
PORTEKİZLİ TEKNİK ADAM DÖNGÜSÜ
Fenerbahçe'de Sergio Conceiçao konusunda mutabakata varılmasının ardından "Portekizli teknik adam." döngüsü dikkat çekiyor.
İŞTE O TABLO:
2014-2015: İsmail Kartal ile sezon sonunda yollar ayrıldı. Vitor Pereira ile anlaşma sağlandı.
2021-2022: Vitor Pereira ile yollar ayrıldı. İsmail Kartal göreve geldi.
2022-2023: Jorge Jesus'un sezon sonunda görevden ayrılmasının ardından İsmail Kartal göreve geldi.
2023-2024: İsmail Kartal ile sezon sonunda yollar ayrıldı. Jose Mourinho göreve geldi.
2026-2027: İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından Sergio Conceição ile anlaşma sağlandı.
PORTEKİZLİ TEKNİK ADAM DÖNGÜSÜ
Fenerbahçe'de Sergio Conceiçao konusunda mutabakata varılmasının ardından "Portekizli teknik adam." döngüsü dikkat çekiyor.
İŞTE O TABLO:
2014-2015: İsmail Kartal ile sezon sonunda yollar ayrıldı. Vitor Pereira ile anlaşma sağlandı.
2021-2022: Vitor Pereira ile yollar ayrıldı. İsmail Kartal göreve geldi.
2022-2023: Jorge Jesus'un sezon sonunda görevden ayrılmasının ardından İsmail Kartal göreve geldi.
2023-2024: İsmail Kartal ile sezon sonunda yollar ayrıldı. Jose Mourinho göreve geldi.
2026-2027: İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından Sergio Conceição ile anlaşma sağlandı.