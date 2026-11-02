Bugün
20:00
Gençlerbirliği
Alanyaspor
Bugün
20:00
Kayserispor
Muğlaspor
Bugün
23:00
Newcastle
Everton
Bugün
23:00
Deportivo
Osasuna
Bugün
20:30
Sassuolo
Fiorentina
Bugün
22:45
Atalanta
Parma
Bugün
22:45
Lorient
Brest

Fenerbahçe'de Sergio Conceiçao gelişmesi!

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Sergio Conceiçao ile mutabakata vardığı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 02 Kasım 2026 09:34 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2026 09:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Sergio Conceiçao gelişmesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe'de teknik direktörlük konusunda sıcak bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla HT Spor'un haberine göre, sarı-lacivertlilerde Sergio Conceiçao isminde mutabakata varıldı.

İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ

Tümü
Portekizli teknik adamın İstanbul'a davet edildiği belirtildi. Conceição'nun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesinin beklendiği aktarıldı.

Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna getirilecek isim için çalışmalar devam ediyor.

Sarı-lacivertli kulübün futbol komitesi, adaylar üzerindeki değerlendirmelerini sürdürürken eski teknik direktör Jorge Jesus ile de iletişime geçti.

JORGE JESUS'TAN CONCEIÇAO'YA ÖVGÜ

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında bulunan Sergio Conceiçao hakkında Jorge Jesus'un görüşüne başvurulduğu öğrenildi.

Portekizli teknik adamın, vatandaşı için "Onda benim gençliğimi görüyorum" ifadelerini kullanarak olumlu referans verdiği belirtildi.

PORTO'DA TARİH YAZDI

Teknik direktörlük kariyerine 2012 yılında Olhanense'de başlayan Sergio Conceiçao, daha sonra Academica Coimbra, Braga, Vitoria Guimaraes ve Nantes'ta görev yaptı.

Portekizli teknik adam, kariyerindeki en büyük çıkışı ise 2017 yılında göreve başladığı Porto'da gerçekleştirdi.

Portekiz temsilcisini 7 sezon çalıştıran Conceiçao, bu süreçte 3 lig şampiyonluğu, 4 Portekiz Kupası, 3 Portekiz Süper Kupası ve 1 Portekiz Lig Kupası kazandı.

Porto'da toplam 11 kupa elde eden 51 yaşındaki teknik adam, kulüp tarihinin en başarılı çalıştırıcıları arasına girdi.

MILAN'DA KUPA KAZANDI, SON DURAĞI AL-ITTIHAD OLDU

2024 yılının aralık ayında Milan'ın başına geçen Conceiçao, İtalyan ekibindeki görevine hızlı bir başlangıç yaptı.

Portekizli çalıştırıcı, Milan'ı İtalya Süper Kupası şampiyonluğuna taşıyarak önemli bir başarı elde etti.

Ancak ligde beklenen sonuçların alınamaması nedeniyle 2025 yılının mayıs ayında görevinden ayrıldı.

Son olarak Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad'da çalışan Conceiçao, 2026 yılının haziran ayında bu kulüple de yollarını ayırdı.

CONCEIÇAO'NUN PUAN ORTALAMALARI

Transfermarkt verilerine göre Sergio Conceiçao'nun teknik direktörlük kariyerindeki maç başına puan ortalamaları şöyle:

TakımMaçPuan ortalaması
Porto 368 2,29
Braga 45 1,80
Milan 31 1,71
Al-Ittihad 41 1,71
Nantes 26 1,69
Academica Coimbra 39 1,28
Olhanense 34 1,26
Vitoria Guimaraes 31 1,10

KARİYERİNDE 12 KUPA KAZANDI

Sergio Conceiçao'nun teknik direktör olarak kazandığı kupalar şöyle:

  • 3 Portekiz Ligi şampiyonluğu: 2017-18, 2019-20, 2021-22

  • 4 Portekiz Kupası: 2019-20, 2021-22, 2022-23, 2023-24

  • 3 Portekiz Süper Kupası: 2018, 2020, 2022

  • 1 Portekiz Lig Kupası: 2022-23

  • 1 İtalya Süper Kupası: 2024-25

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.