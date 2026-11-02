Fenerbahçe'de Sergio Conceiçao gelişmesi!

HT Spor'un haberine göre,

İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ

Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna getirilecek isim için çalışmalar devam ediyor.



Sarı-lacivertli kulübün futbol komitesi, adaylar üzerindeki değerlendirmelerini sürdürürken eski teknik direktör Jorge Jesus ile de iletişime geçti.



JORGE JESUS'TAN CONCEIÇAO'YA ÖVGÜ



Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında bulunan Sergio Conceiçao hakkında Jorge Jesus'un görüşüne başvurulduğu öğrenildi.



Portekizli teknik adamın, vatandaşı için "Onda benim gençliğimi görüyorum" ifadelerini kullanarak olumlu referans verdiği belirtildi.



PORTO'DA TARİH YAZDI



Teknik direktörlük kariyerine 2012 yılında Olhanense'de başlayan Sergio Conceiçao, daha sonra Academica Coimbra, Braga, Vitoria Guimaraes ve Nantes'ta görev yaptı.



Portekizli teknik adam, kariyerindeki en büyük çıkışı ise 2017 yılında göreve başladığı Porto'da gerçekleştirdi.



Portekiz temsilcisini 7 sezon çalıştıran Conceiçao, bu süreçte 3 lig şampiyonluğu, 4 Portekiz Kupası, 3 Portekiz Süper Kupası ve 1 Portekiz Lig Kupası kazandı.



Porto'da toplam 11 kupa elde eden 51 yaşındaki teknik adam, kulüp tarihinin en başarılı çalıştırıcıları arasına girdi.



MILAN'DA KUPA KAZANDI, SON DURAĞI AL-ITTIHAD OLDU



2024 yılının aralık ayında Milan'ın başına geçen Conceiçao, İtalyan ekibindeki görevine hızlı bir başlangıç yaptı.



Portekizli çalıştırıcı, Milan'ı İtalya Süper Kupası şampiyonluğuna taşıyarak önemli bir başarı elde etti.



Ancak ligde beklenen sonuçların alınamaması nedeniyle 2025 yılının mayıs ayında görevinden ayrıldı.



Son olarak Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad'da çalışan Conceiçao, 2026 yılının haziran ayında bu kulüple de yollarını ayırdı.



CONCEIÇAO'NUN PUAN ORTALAMALARI



Transfermarkt verilerine göre Sergio Conceiçao'nun teknik direktörlük kariyerindeki maç başına puan ortalamaları şöyle:





Takım Maç Puan ortalaması Porto 368 2,29 Braga 45 1,80 Milan 31 1,71 Al-Ittihad 41 1,71 Nantes 26 1,69 Academica Coimbra 39 1,28 Olhanense 34 1,26 Vitoria Guimaraes 31 1,10

KARİYERİNDE 12 KUPA KAZANDI

3 Portekiz Ligi şampiyonluğu: 2017-18, 2019-20, 2021-22





2017-18, 2019-20, 2021-22 4 Portekiz Kupası: 2019-20, 2021-22, 2022-23, 2023-24





2019-20, 2021-22, 2022-23, 2023-24 3 Portekiz Süper Kupası: 2018, 2020, 2022





2018, 2020, 2022 1 Portekiz Lig Kupası: 2022-23





2022-23 1 İtalya Süper Kupası: 2024-25





Sergio Conceiçao'nun teknik direktör olarak kazandığı kupalar şöyle: