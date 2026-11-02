Bugün
20:00
Gençlerbirliği
Alanyaspor
Bugün
20:00
Kayserispor
Muğlaspor
Bugün
23:00
Newcastle
Everton
Bugün
23:00
Deportivo
Osasuna
Bugün
20:30
Sassuolo
Fiorentina
Bugün
22:45
Atalanta
Parma
Bugün
22:45
Lorient
Brest

Fenerbahçe'de yol haritası belli oldu! Mayıs detayı

Fenerbahçe'de yönetim kurulu önceki gün yaşanan Göztepe mağlubiyetinin ardından bir araya geldi, zirveden mayısa kadar devam kararı çıktı. Başkan Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli idarecileri etkilememek için toplantıya katılmadı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 02 Kasım 2026 11:25
Haber: Milliyet, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'de yol haritası belli oldu! Mayıs detayı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe'de Göztepe karşısında alınan mağlubiyet bardağı taşırırken, sarı-lacivertli idareciler dün bir araya geldi, Başkan Aziz Yıldırım ise kararları etkilememek için toplantıya katılmadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Göztepe maçını da arkadaşlarıyla evinde izleyen sarı-lacivertli takımın patronunun dünkü zirveye katılmak yerine yapılacak eleştirileri değerlendirme adına beklemeye geçti. Sarı-lacivertli idareciler ise dün öğle saatlerinde toplanırken, takımı ayağa kaldırma adına birçok konunun konuşulduğu öğrenildi.

MAYISA KADAR DEVAM

Zirveden de 'mayısa kadar devam' kararı çıktığı bildirildi. Göreve geldikten sonra önemli adımların atıldığı ve bunun devam etmesi gerektiği vurgulanırken, daha hiçbir şeyin bitmediği ifade edildi. Sarı-lacivertli idarecilerin toplantıda, "Daha önümüzde Liverpool maçı var. Bu Şampiyonlar Ligi'nde devam etme adına çok önemli bir mücadele. Şu anda bütün olumsuzlukları kapatıp önümüze bakmamız gerekiyor. Zor günlerden geçiyoruz, fakat biz Fenerbahçeyiz ve ayağa kalkarız. Liverpool maçına kadar takımı ayağa kaldırmak için elimizden gelen desteği vermemiz gerekiyor. Mayıs ayına kadar devam edelim. O gün geldiğinde gerekeni yaparız" ifadelerini kullandığı öğrenildi.



Tümü
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.