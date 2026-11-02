Fenerbahçe'de yol haritası belli oldu! Mayıs detayı

Fenerbahçe'de Göztepe karşısında alınan mağlubiyet bardağı taşırırken, sarı-lacivertli idareciler dün bir araya geldi, Başkan Aziz Yıldırım ise kararları etkilememek için toplantıya katılmadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Göztepe maçını da arkadaşlarıyla evinde izleyen sarı-lacivertli takımın patronunun dünkü zirveye katılmak yerine yapılacak eleştirileri değerlendirme adına beklemeye geçti. Sarı-lacivertli idareciler ise dün öğle saatlerinde toplanırken, takımı ayağa kaldırma adına birçok konunun konuşulduğu öğrenildi.
MAYISA KADAR DEVAM
Zirveden de 'mayısa kadar devam' kararı çıktığı bildirildi. Göreve geldikten sonra önemli adımların atıldığı ve bunun devam etmesi gerektiği vurgulanırken, daha hiçbir şeyin bitmediği ifade edildi. Sarı-lacivertli idarecilerin toplantıda, "Daha önümüzde Liverpool maçı var. Bu Şampiyonlar Ligi'nde devam etme adına çok önemli bir mücadele. Şu anda bütün olumsuzlukları kapatıp önümüze bakmamız gerekiyor. Zor günlerden geçiyoruz, fakat biz Fenerbahçeyiz ve ayağa kalkarız. Liverpool maçına kadar takımı ayağa kaldırmak için elimizden gelen desteği vermemiz gerekiyor. Mayıs ayına kadar devam edelim. O gün geldiğinde gerekeni yaparız" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
MAYISA KADAR DEVAM
Zirveden de 'mayısa kadar devam' kararı çıktığı bildirildi. Göreve geldikten sonra önemli adımların atıldığı ve bunun devam etmesi gerektiği vurgulanırken, daha hiçbir şeyin bitmediği ifade edildi. Sarı-lacivertli idarecilerin toplantıda, "Daha önümüzde Liverpool maçı var. Bu Şampiyonlar Ligi'nde devam etme adına çok önemli bir mücadele. Şu anda bütün olumsuzlukları kapatıp önümüze bakmamız gerekiyor. Zor günlerden geçiyoruz, fakat biz Fenerbahçeyiz ve ayağa kalkarız. Liverpool maçına kadar takımı ayağa kaldırmak için elimizden gelen desteği vermemiz gerekiyor. Mayıs ayına kadar devam edelim. O gün geldiğinde gerekeni yaparız" ifadelerini kullandığı öğrenildi.