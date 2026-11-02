Stuttgart'ın paylaşımı olay oldu, geri adım geldi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Stuttgart, karşılaşma öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Alman ekibi, RAMS Park'taki bir hoparlörün fotoğrafını düşünme emojisi ile paylaştı.
Yaklaşık bir saat sonra ise ilk paylaşımını alıntılayan Stuttgart, "Küçük bir şaka. Yarınki maçı heyecanla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Ancak Alman ekibi, gelen tepkilerin ardından her iki paylaşımını da sosyal medya hesabından kaldırdı.
Stuttgart cephesinden gün içinde RAMS Park atmosferiyle ilgili açıklamalar da gelmişti.
Teknik direktör Sebastian Hoeness, karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında Galatasaray taraftarının oluşturacağı atmosfere dikkat çekerek, "Stadyumda taraftarlar çok kalabalık olacak. Galatasaray ritmini buldu. Karşımızda güçlü bir takım olacak. Süper Lig'de liderler. Bizim için zorlu bir maç olacak. Elimizde bir adım daha atma şansı var. Elde etmeye çalışacağımız şey galibiyet olacak. Çok yoğun ve ateşli bir maç geçecek. Yarın oluşacak atmosferi dört gözle bekleyeceğiz." dedi.
Alman medyasının RAMS Park atmosferiyle ilgili sorularını da yanıtlayan Hoeness, "Stadyumdaki atmosfer, taraftarın gücü muazzam olacaktır. Rekabet çok ateşli. Her zaman kendi liginde güçlü olan takımlarla karşılaşmıyorsunuz. Galatasaray'ın oyun kurgusuna bakmamız lazım. Deneyim kazandığımızı umuyorum. Kendimize güveniyoruz. Atakan, burada bizi nelerin beklediğini biliyor. Galatasaray'ı yakından takip ediyor. Galatasaray ve taraftarlarının neler yapabileceğini çok iyi biliyoruz. Beklediğimiz gibi olup olmayacağını yarın göreceğiz. Bu statta birçok Şampiyonlar Ligi maçı izledik. Yarın maça büyük bir hevesle ve sevinçle çıkacağız. Yarın sahaya çıkmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
MİTELSTADT: "HEAVY METAL ŞARKILAR BİLE YERİNİ TUTAMAZ"
Stuttgart'ın tecrübeli sol beki Maximilian Mittelstadt da Galatasaray deplasmanının atmosferine ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.
Geçen sezon Fenerbahçe ile oynadıkları karşılaşmayı hatırlatan Alman futbolcu, "Şampiyonlar Ligi maçı için İstanbul'da olmak heyecan verici. Her zaman deneyimleyeceğiniz bir şey değil. Geçen sezon Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe maçında ortamı ve atmosferi gördük. Çok ateşli bir maçtı. Yarın için de ateşli bir ortama hazırlıklıyız. Çok yüksek seviyede bir ses olacak. Bu Avrupa veya Almanya futbolunda pek görülmeyen bir şey. Çok yüksek ıslık sesi duyacağız. Heavy metal şarkılar bile yarınki yaşayacaklarımızın yerini tutamaz." diye konuştu.
Mittelstadt, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bizden en üst düzeyde bir performans beklemelisiniz. Sahada ve saha dışında rahatsız edici şeyler olacak. Yüksek sesli ıslıklar olacak. Ancak bunların bizi motive etmesini, gözümüzü korkutmamasını bekliyorum. Son 2-3 sezonda daha fazla uluslararası deneyim kazandık. Mental olarak güçlüyüz. Böyle bir atmosferde İstanbul'da maça çıkmak her zaman yaşanabilecek bir deneyim değil. Her şeye rağmen yarın buradan puanla ayrılmak istiyoruz."
"GALATASARAY'IN CANINI YAKABİLİRİZ"
Galatasaray'ın hücum hattına özel hazırlandıklarını belirten Mittelstadt, Victor Osimhen'e de ayrı bir parantez açtı.
Alman futbolcu, "Galatasaray'a özel hazırlandık. Savunmasının çok iyi olduğunu da biliyoruz. Olağanüstü hücum oyuncuları var. Osimhen çok tehlikeli ve son yılların en iyi forvetlerinden biri olduğunu gösterdi. Sadece Osimhen değil uluslararası düzeyde çok sayıda yıldız var. Biz yine de iyi hazırlandık. Bizi nelerin beklediğini, ortaya ne koymamız gerektiğini biliyoruz. İyi hazırlandığımıza inanıyorum." dedi.
Karşılaşmanın favorisiyle ilgili soruya da yanıt veren Mittelstadt, "İstanbul'da Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynamak çok zor. Onların son yıllarda neler yaptığını gördükten sonra kendinizi küçük görmeden de favorilik büyük bir iddia olabilir. Biz de Galatasaray'ın canını yakabileceğimizi düşünüyoruz. Güçlü bir takımız. Atletico Madrid maçında Galatasaray gibi üst düzey takımlara karşı kazanabileceğimizi gösterdik. Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir akış yakaladık. Bunu yarın da devam ettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
STUTTGART HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI
Öte yandan Stuttgart, Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarını RAMS Park'ta yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Sebastian Hoeness yönetimindeki çalışmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık gerçekleştirildi.
Yaklaşık bir saat sonra ise ilk paylaşımını alıntılayan Stuttgart, "Küçük bir şaka. Yarınki maçı heyecanla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Ancak Alman ekibi, gelen tepkilerin ardından her iki paylaşımını da sosyal medya hesabından kaldırdı.
HOENESS: "ÇOK YOĞUN VE ATEŞLİ BİR MAÇ OLACAK"
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Stuttgart cephesinden gün içinde RAMS Park atmosferiyle ilgili açıklamalar da gelmişti.
Teknik direktör Sebastian Hoeness, karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında Galatasaray taraftarının oluşturacağı atmosfere dikkat çekerek, "Stadyumda taraftarlar çok kalabalık olacak. Galatasaray ritmini buldu. Karşımızda güçlü bir takım olacak. Süper Lig'de liderler. Bizim için zorlu bir maç olacak. Elimizde bir adım daha atma şansı var. Elde etmeye çalışacağımız şey galibiyet olacak. Çok yoğun ve ateşli bir maç geçecek. Yarın oluşacak atmosferi dört gözle bekleyeceğiz." dedi.
Alman medyasının RAMS Park atmosferiyle ilgili sorularını da yanıtlayan Hoeness, "Stadyumdaki atmosfer, taraftarın gücü muazzam olacaktır. Rekabet çok ateşli. Her zaman kendi liginde güçlü olan takımlarla karşılaşmıyorsunuz. Galatasaray'ın oyun kurgusuna bakmamız lazım. Deneyim kazandığımızı umuyorum. Kendimize güveniyoruz. Atakan, burada bizi nelerin beklediğini biliyor. Galatasaray'ı yakından takip ediyor. Galatasaray ve taraftarlarının neler yapabileceğini çok iyi biliyoruz. Beklediğimiz gibi olup olmayacağını yarın göreceğiz. Bu statta birçok Şampiyonlar Ligi maçı izledik. Yarın maça büyük bir hevesle ve sevinçle çıkacağız. Yarın sahaya çıkmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
MİTELSTADT: "HEAVY METAL ŞARKILAR BİLE YERİNİ TUTAMAZ"
Stuttgart'ın tecrübeli sol beki Maximilian Mittelstadt da Galatasaray deplasmanının atmosferine ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.
Geçen sezon Fenerbahçe ile oynadıkları karşılaşmayı hatırlatan Alman futbolcu, "Şampiyonlar Ligi maçı için İstanbul'da olmak heyecan verici. Her zaman deneyimleyeceğiniz bir şey değil. Geçen sezon Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe maçında ortamı ve atmosferi gördük. Çok ateşli bir maçtı. Yarın için de ateşli bir ortama hazırlıklıyız. Çok yüksek seviyede bir ses olacak. Bu Avrupa veya Almanya futbolunda pek görülmeyen bir şey. Çok yüksek ıslık sesi duyacağız. Heavy metal şarkılar bile yarınki yaşayacaklarımızın yerini tutamaz." diye konuştu.
Mittelstadt, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bizden en üst düzeyde bir performans beklemelisiniz. Sahada ve saha dışında rahatsız edici şeyler olacak. Yüksek sesli ıslıklar olacak. Ancak bunların bizi motive etmesini, gözümüzü korkutmamasını bekliyorum. Son 2-3 sezonda daha fazla uluslararası deneyim kazandık. Mental olarak güçlüyüz. Böyle bir atmosferde İstanbul'da maça çıkmak her zaman yaşanabilecek bir deneyim değil. Her şeye rağmen yarın buradan puanla ayrılmak istiyoruz."
"GALATASARAY'IN CANINI YAKABİLİRİZ"
Galatasaray'ın hücum hattına özel hazırlandıklarını belirten Mittelstadt, Victor Osimhen'e de ayrı bir parantez açtı.
Alman futbolcu, "Galatasaray'a özel hazırlandık. Savunmasının çok iyi olduğunu da biliyoruz. Olağanüstü hücum oyuncuları var. Osimhen çok tehlikeli ve son yılların en iyi forvetlerinden biri olduğunu gösterdi. Sadece Osimhen değil uluslararası düzeyde çok sayıda yıldız var. Biz yine de iyi hazırlandık. Bizi nelerin beklediğini, ortaya ne koymamız gerektiğini biliyoruz. İyi hazırlandığımıza inanıyorum." dedi.
Karşılaşmanın favorisiyle ilgili soruya da yanıt veren Mittelstadt, "İstanbul'da Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynamak çok zor. Onların son yıllarda neler yaptığını gördükten sonra kendinizi küçük görmeden de favorilik büyük bir iddia olabilir. Biz de Galatasaray'ın canını yakabileceğimizi düşünüyoruz. Güçlü bir takımız. Atletico Madrid maçında Galatasaray gibi üst düzey takımlara karşı kazanabileceğimizi gösterdik. Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir akış yakaladık. Bunu yarın da devam ettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
STUTTGART HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI
Öte yandan Stuttgart, Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarını RAMS Park'ta yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Sebastian Hoeness yönetimindeki çalışmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık gerçekleştirildi.