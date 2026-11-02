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Aston Villa, Carragher'a dava açmaktan vazgeçti

Aston Villa, teknik direktör Unai Emery hakkındaki sözleri nedeniyle tepki gösterdiği Jamie Carragher'ın özrünün ardından hukuki süreç başlatmaktan vazgeçti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Kasım 2026 15:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Aston Villa, Carragher'a dava açmaktan vazgeçti
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Sky Sports yorumcusu Jamie Carragher'a yönelik dava açma kararından geri adım attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Liverpool'un eski savunmacısı, Unai Emery'nin Manchester United'ın başına geçme ihtimalini değerlendirirken kullandığı ifadeler nedeniyle cumartesi günü özür dilemiş, sözlerinin "özensiz ve yanlış" olduğunu kabul etmişti.

ASTON VILLA'DAN SERT TEPKİ GELMİŞTİ

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Aston Villa, cuma günü yaptığı açıklamada, eski İngiltere Milli Takımı oyuncusunun sözlerini "kabul edilemez hakaretler" olarak nitelendirerek hukuki süreç başlatacağını duyurmuştu.

Kulüp başkanı Nassef Sawiris'in imzasını taşıyan açıklamada, Carragher'ın Stick to Football podcastinde yaptığı yorumlara tepki gösterilmişti. Carragher, söz konusu programda Emery'nin "dev" bir kulübü çalıştırmak isteyeceğini öne sürmüştü.

Ancak İngiliz kulübü, Carragher'ın özür dilemesinin ardından hukuki süreç başlatmaktan vazgeçti.

"EMERY, YENİDEN BİR DEVİ ÇALIŞTIRMAK İSTER"

Manchester United'ın Premier Lig'de 17. sırada bulunması nedeniyle teknik direktör Michael Carrick'in geleceğinin tartışıldığı dönemde konuşan Carragher, Emery hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Elbette yeniden dev bir kulübü çalıştırma fırsatını ister. Futbolda, hoşunuza gitse de gitmese de bir hiyerarşi var.

Real Madrid, Manchester United'ın en iyi oyuncusunu alır. Bunu Cristiano Ronaldo'da yaptılar. Aston Villa'nın altında da takımlar olacaktır ve Villa onların oyuncularını ya da teknik direktörlerini alacaktır.

Aston Villa hiçbir zaman Manchester United olmayacak."

Carragher ayrıca kendisini eleştiren Aston Villa taraftarlarına "Susun" demişti.

"KULLANDIĞIM DİL ÖZENSİZ VE YANLIŞTI"

Cumartesi günü sosyal medya hesabından açıklama yapan Carragher, sözlerinin şaka yollu söylendiğini belirterek özür dilemişti.

Carragher, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Aston Villa'dan, kulübün sahiplerinden ve taraftarlarından özür dilemek istiyorum.

Bu hafta kullandığım dil özensiz ve yanlıştı.

Villa taraftarlarına bunları şaka yollu söylediğime dair güvence verebilirim. Ancak sözlerimin bu şekilde anlaşılmadığını görebiliyorum. Bu nedenle özür dilerim."

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