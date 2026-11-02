Ten Hag'dan Ronaldo'ya sert sözler: 'Juventus'tan itibaren bitmişti'

FC Twente'nin teknik direktörlük görevini yürüten Erik ten Hag, ESPN'de yayınlanan Goedemorgen Eredivisie programında Cristiano Ronaldo ile Manchester United'da geçirdiği dönemi değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 2022 yılında İngiliz ekibinde birlikte çalışan ikilinin kısa süren birlikteliği, yaşanan gerilimlerin ardından Portekizli futbolcunun sözleşmesinin aynı yılın kasım ayında feshedilmesiyle sona ermişti.
"JUVENTUS'TAN İTİBAREN BİTMİŞTİ"
Hollandalı futbol adamı, yaşanan sorunun temelinde yıldız oyuncunun takım içindeki uyumunun bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Her büyük takım, en iyi oyuncusunu desteklemelidir. Ancak en iyi oyuncu da takım için taviz vermelidir. Ronaldo ile yaşanan sorun tam olarak buydu."
Portekizli yıldızın futbol tarihindeki yerine de değinen Ten Hag, "Benim açımdan herhangi bir yanlış anlaşılma olmasın. Elbette olağanüstü bir futbolcu. Tarihin en büyükleri arasında yer alıyor." şeklinde konuştu.
"REAL MADRID DOĞRU ZAMANDA VEDALAŞIYOR"
Ten Hag, Ronaldo'nun 2018 yılında Real Madrid'den Juventus'a transferini de değerlendirdi. İspanyol ekibinin ayrılık için doğru zamanı seçtiğini savunan Hollandalı isim, şunları söyledi:
"Real Madrid'in en büyük meziyetlerinden biri de bu. Bir oyuncunun seviyesinin ne zaman düşmeye başladığını görüyorlar. Ardından, dışarıdan bakanlar o oyuncunun hala zirvede olduğunu düşünürken onunla vedalaşıyorlar. Oysa oyuncu gerçekte artık o performansı gösteremiyor."
"ARAMIZDA GERGİNLİK VARDI"
Ronaldo, Ten Hag yönetiminde çıktığı 16 karşılaşmada üç gol kaydetmişti. Portekizli futbolcu o dönemde 37 yaşındaydı.
Programda yer alan Hans Kraay Jr., Ten Hag'a Ronaldo ile aralarında iyi anların da yaşanıp yaşanmadığını sordu.
Hollandalı futbol adamı, bu soruya "Hayır, çok kısa bir dönemdi. Aramızda gerginlik vardı." yanıtını verdi.
"ARTIK KENDİNİ ZORLAYAMIYORDU"
Yaşanan sıkıntıları Ronaldo'nun fiziksel hazırlığı ve İngiltere Premier Lig'in gereklilikleriyle ilişkilendiren Ten Hag, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Artık kendisini zorlanmaya, her gün her şeyini vermeye ve form tutmaya mecbur bırakamıyordu. Premier Lig'de fiziksel olarak hazır değilseniz hiçbir şansınız yok."
Ronaldo'nun gol yollarındaki becerisini koruduğunu da vurgulayan Ten Hag, "Hala fırsatları değerlendirebiliyor. Bunu görmeye devam ediyoruz. Ancak artık ceza sahasına ulaşamıyorsanız..." ifadelerini kullandı.
"KANITLAR ÇOK AÇIKTI"
Ten Hag, Portekizli yıldızla yaptığı görüşmelerde nasıl bir yaklaşım sergilediğini de anlattı.
Hollandalı isim, "Onu aynanın karşısına koyuyor ve sağlam gerekçeler sunuyorsunuz. O zaman her şey çok net ortaya çıkıyor." dedi.
Kraay Jr.'ın, Ronaldo'nun bu konuşmalar sırasında kendisine "Aklını mı kaçırdın?" şeklinde tepki gösterip göstermediğini sorması üzerine Ten Hag, şu yanıtı verdi:
"Hayır, kesinlikle böyle bir şey söylemedi. Kanıtlar çok açıktı. Günümüzde futbolda her şey kayıt altına alınıyor."
"JUVENTUS'TAN İTİBAREN BİTMİŞTİ"
Ronaldo'nun performansına ilişkin sert ifadeler kullanan Ten Hag, "Gerçek şu ki son yedi-sekiz yıldır artık o seviyede performans gösteremiyordu. Juventus döneminden itibaren zaten bitmişti." dedi.
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Hollandalı futbol adamı, yaşanan sorunun temelinde yıldız oyuncunun takım içindeki uyumunun bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Her büyük takım, en iyi oyuncusunu desteklemelidir. Ancak en iyi oyuncu da takım için taviz vermelidir. Ronaldo ile yaşanan sorun tam olarak buydu."
Portekizli yıldızın futbol tarihindeki yerine de değinen Ten Hag, "Benim açımdan herhangi bir yanlış anlaşılma olmasın. Elbette olağanüstü bir futbolcu. Tarihin en büyükleri arasında yer alıyor." şeklinde konuştu.
"REAL MADRID DOĞRU ZAMANDA VEDALAŞIYOR"
Ten Hag, Ronaldo'nun 2018 yılında Real Madrid'den Juventus'a transferini de değerlendirdi. İspanyol ekibinin ayrılık için doğru zamanı seçtiğini savunan Hollandalı isim, şunları söyledi:
"Real Madrid'in en büyük meziyetlerinden biri de bu. Bir oyuncunun seviyesinin ne zaman düşmeye başladığını görüyorlar. Ardından, dışarıdan bakanlar o oyuncunun hala zirvede olduğunu düşünürken onunla vedalaşıyorlar. Oysa oyuncu gerçekte artık o performansı gösteremiyor."
"ARAMIZDA GERGİNLİK VARDI"
Ronaldo, Ten Hag yönetiminde çıktığı 16 karşılaşmada üç gol kaydetmişti. Portekizli futbolcu o dönemde 37 yaşındaydı.
Programda yer alan Hans Kraay Jr., Ten Hag'a Ronaldo ile aralarında iyi anların da yaşanıp yaşanmadığını sordu.
Hollandalı futbol adamı, bu soruya "Hayır, çok kısa bir dönemdi. Aramızda gerginlik vardı." yanıtını verdi.
"ARTIK KENDİNİ ZORLAYAMIYORDU"
Yaşanan sıkıntıları Ronaldo'nun fiziksel hazırlığı ve İngiltere Premier Lig'in gereklilikleriyle ilişkilendiren Ten Hag, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Artık kendisini zorlanmaya, her gün her şeyini vermeye ve form tutmaya mecbur bırakamıyordu. Premier Lig'de fiziksel olarak hazır değilseniz hiçbir şansınız yok."
Ronaldo'nun gol yollarındaki becerisini koruduğunu da vurgulayan Ten Hag, "Hala fırsatları değerlendirebiliyor. Bunu görmeye devam ediyoruz. Ancak artık ceza sahasına ulaşamıyorsanız..." ifadelerini kullandı.
"KANITLAR ÇOK AÇIKTI"
Ten Hag, Portekizli yıldızla yaptığı görüşmelerde nasıl bir yaklaşım sergilediğini de anlattı.
Hollandalı isim, "Onu aynanın karşısına koyuyor ve sağlam gerekçeler sunuyorsunuz. O zaman her şey çok net ortaya çıkıyor." dedi.
Kraay Jr.'ın, Ronaldo'nun bu konuşmalar sırasında kendisine "Aklını mı kaçırdın?" şeklinde tepki gösterip göstermediğini sorması üzerine Ten Hag, şu yanıtı verdi:
"Hayır, kesinlikle böyle bir şey söylemedi. Kanıtlar çok açıktı. Günümüzde futbolda her şey kayıt altına alınıyor."