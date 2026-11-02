Hacıosmanoğlu: 'Kendi takımının aleyhine bahis oynayanlar var'

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Spor canlı yayınında gündeme ilişkin özel açıklamalar yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bahis soruşturması kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında konuşan Hacıosmanoğlu, futbol ailesinde yer alan kişilerin bahis oynayamayacağını vurguladı. Süper Lig ve 1. Lig'den toplam 448 kişinin sevk edildiğini belirten Hacıosmanoğlu, 147 kişiye 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildiğini, 301 kişi hakkında ise ceza kararı çıkmadığını söyledi.
"KENDİ TAKIMINA BAHİS YAPMIŞ!"
Hacıosmanoğlu, 4 bin TL bahis oynayan yöneticinin 16 bin TL kazandığını belirterek, "Süper Lig takımında yönetici olarak yapmış bunu. Ceza almamış ama bunları ayırdık." dedi.
"ŞİKE Mİ, DEĞİL Mİ? BU ARAŞTIRILACAK!"
Kendi takımı aleyhine bahis oynayan yöneticilerin Etik Kurulu'na sevk edileceğini ve konunun Başsavcılığa da iletildiğini belirten Hacıosmanoğlu, bu durumun farklı bir boyuta taşınabileceğini söyledi.
Murat Özbostan'ın, "Bu bir bakıma şike değil mi?" sorusunu yanıtlayan Hacıosmanoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Etik Kurulu buna bakacak. Legale bakıyoruz ama illegale de bakacağız. Kendi takımı önde olan yönetici, rakip kazanır diye oynuyorsa... Bu Başsavcılık tarafının görevi, onlar çıkartıyorlar. Kendi takımının aleyhine oynayanlar Etik Kurulu'na sevk edilecek. Sonuçlara bakılacak, müdahale var mı? Altı doldurulursa, başka boyuta gider.
Kendi takımının aleyhine oynayan 1 kişi değil. Süper Lig'de bazı takımlarda var. Sahaya yansıdığı ortaya çıkarsa her şey değişir!"
"TRABZONSPORLULUĞUMU KİMSE TARTIŞAMAZ"
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a verilen ceza nedeniyle Trabzonspor düşmanı ilan edildiğini söyleyen Hacıosmanoğlu, kendisine yönelik eleştirilere tepki gösterdi.
Hacıosmanoğlu, "Trabzonspor düşmanı ilan edildik, sanki Ertuğrul Doğan'a bilerek ceza vermişiz gibi... Şehirde bunu öyle bir yaydılar ki, Trabzon düşmanı ilan edileceğiz... Taraftar gruplarına metin veriyorsunuz, bağırıyorlar. Benim Trabzonsporluluğumu kimse tartışamaz." diye konuştu.
"BAŞSAVCILIK İLE YAZIŞMALAR YAPILDI"
Bahis soruşturmasının alt liglerde de devam ettiğini belirten TFF Başkanı, 2. Lig ve 3. Lig'deki sevklerin beklendiğini ifade etti.
Hacıosmanoğlu, "Başsavcılık ile yazışmalar yapıldı. 2. Lig ve 3. Lig sevklerini bekliyoruz. Onların içinde de kendi takımına bahis yapanlar var. Hepsini birlikte göndereceğiz Başsavcılık tarafına." dedi.
"KENDİ TAKIMINA BAHİS YAPMIŞ!"
Ceza almayan 301 kişi arasında kendi takımı aleyhine bahis oynayan bir yöneticinin bulunduğunu açıklayan Hacıosmanoğlu, söz konusu kişinin 2024-2025 sezonunda takımının 1-0 önde olduğu bir karşılaşmada rakip takımın kazanmasına bahis yaptığını ifade etti.
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Hacıosmanoğlu, 4 bin TL bahis oynayan yöneticinin 16 bin TL kazandığını belirterek, "Süper Lig takımında yönetici olarak yapmış bunu. Ceza almamış ama bunları ayırdık." dedi.
"ŞİKE Mİ, DEĞİL Mİ? BU ARAŞTIRILACAK!"
Kendi takımı aleyhine bahis oynayan yöneticilerin Etik Kurulu'na sevk edileceğini ve konunun Başsavcılığa da iletildiğini belirten Hacıosmanoğlu, bu durumun farklı bir boyuta taşınabileceğini söyledi.
Murat Özbostan'ın, "Bu bir bakıma şike değil mi?" sorusunu yanıtlayan Hacıosmanoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Etik Kurulu buna bakacak. Legale bakıyoruz ama illegale de bakacağız. Kendi takımı önde olan yönetici, rakip kazanır diye oynuyorsa... Bu Başsavcılık tarafının görevi, onlar çıkartıyorlar. Kendi takımının aleyhine oynayanlar Etik Kurulu'na sevk edilecek. Sonuçlara bakılacak, müdahale var mı? Altı doldurulursa, başka boyuta gider.
Kendi takımının aleyhine oynayan 1 kişi değil. Süper Lig'de bazı takımlarda var. Sahaya yansıdığı ortaya çıkarsa her şey değişir!"
"TRABZONSPORLULUĞUMU KİMSE TARTIŞAMAZ"
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a verilen ceza nedeniyle Trabzonspor düşmanı ilan edildiğini söyleyen Hacıosmanoğlu, kendisine yönelik eleştirilere tepki gösterdi.
Hacıosmanoğlu, "Trabzonspor düşmanı ilan edildik, sanki Ertuğrul Doğan'a bilerek ceza vermişiz gibi... Şehirde bunu öyle bir yaydılar ki, Trabzon düşmanı ilan edileceğiz... Taraftar gruplarına metin veriyorsunuz, bağırıyorlar. Benim Trabzonsporluluğumu kimse tartışamaz." diye konuştu.
"BAŞSAVCILIK İLE YAZIŞMALAR YAPILDI"
Bahis soruşturmasının alt liglerde de devam ettiğini belirten TFF Başkanı, 2. Lig ve 3. Lig'deki sevklerin beklendiğini ifade etti.
Hacıosmanoğlu, "Başsavcılık ile yazışmalar yapıldı. 2. Lig ve 3. Lig sevklerini bekliyoruz. Onların içinde de kendi takımına bahis yapanlar var. Hepsini birlikte göndereceğiz Başsavcılık tarafına." dedi.