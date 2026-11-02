CANLI | İbrahim Hacıosmanoğlu konuşuyor

> Son 24 saatte izlenenlerden... Tümü

"Uzun yıllar TFF irade ile yönetilmedi. Siz de yine aynı gözle bakmaya çalışıyorsunuz. Kimse, Milli Takım için birini önermedi. Yorum dinlemeden, kendi irademizle karar aldık. Aklıma geleni arkadaşlarla paylaştım, Sergen Yalçın da atladı geldi ve şeref duydu. Zeka var, çok çalışıp başarıya ulaşacak."



- "ŞİKE Mİ, DEĞİL Mİ? BU ARAŞTIRILACAK!"

İbrahim Hacıosmanoğlu: "Etik Kurulu'na sevk edilecek kendi takımı aleyhine bahis oynayan isimler. Başsavcılığa da gönderdik. Gerekli bilgiyi oraya da verelim. Kendi takımın lehine oynamayı bir derece kabul edebilirsiniz... Gerçi İngiltere ve Almanya'da bu da suç. Kendi takımımın aleyhine oynamak başka boyuta geçiyor."

Murat Özbostan: "Bu bir bakıma şike değil mi?"

İbrahim Hacıosmanoğlu: "Etik Kurulu buna bakacak. Legale bakıyoruz ama illegale de bakacağız. Kendi takımı önde olan yönetici, rakip kazanır diye oynuyorsa... Bu Başsavcılık tarafının görevi, onlar çıkartıyorlar. Kendi takımının aleyhine oynayanlar Etik Kurulu'na sevk edilecek. Sonuçlara bakılacak, müdahale var mı? Altı doldurulursa, başka boyuta gider.

Kendi takımının aleyhine oynayan 1 kişi değil. Süper Lig'de bazı takımlarda var. Sahaya yansıdığı ortaya çıkarsa her şey değişir!"



"BAŞSAVCILIK İLE YAZIŞMALAR YAPILDI"

"Başsavcılık ile yazışmalar yapıldı. 2. Lig ve 3. Lig sevklerini bekliyoruz. Onların içinde de kendi takımına bahis yapanlar var. Hepsini birlikte göndereceğiz Başsavcılık tarafına."



"ŞAMPYİONLUKLAR BİLE DEĞİŞİR"



"Bahis konusu sahaya yansırsa şampiyonluklar bile değişir."



YAYIN İHALESİ; BEKLENTİ 400 MİLYON DOLAR



"Yayın ihalesi için Kulüpler Birliği'nin talepleri oldu. Salı veya Çarşamba, şartnameyi çıkaracağız. İhale günü 30 Kasım. Rakam olarak beklentimiz 400 Milyon Dolar civarında... Onun üstü de olursa olabilir. Açık ihale olacak, yüksek teklif veren kazanacak."



"İLLEGAL YAYINLAR ENGELLENİR"



"İhaleyi alan, kaç yayın konusu halletmek zorunda. Çözmek isteyen çözer. Yeter ki niyetin çözmek olsun. Yayın kesme formülleri belli, yeter ki irade ortaya koyulsun."



"YAYINCI KURULUŞ DA HASSAS OLMALI"



"Futbol değerlerini korumamız lazım. Yayıncı kuruluşun da hassas olması lazım."



"EURO2032 İÇİN SIKINTIMIZ YOK"



"EURO2032 için sıkıntımız yok. İtalya'da mali ve politik sorunlar var, UEFA'dan ciddi bir uyarı geldi. 1-2 stat için yatırım yaparlarsa, ihtiyaçları karşılarlar. Bakıp göreceğiz."



İtalya statları yetiştiremezse, Türkiye tek başına ev sahibi de olur. Avrupa Şampiyonası'nı yaparken, başka turnuva da düzenleriz. Cumhurbaşkanımız'dan Allah razı olsun. Olimpiyat Stadı final için 90 bin kişilik olacak. Tesis olarak sıkıntımız yok.



Ankara'daki stadımız da bitecek. İspanya ile stadın açılışını yapma planımız var."



"YORULMADIM, BIRAKMAM!"



"Yorulmadım, adrenalin insanı dirençli tutuyor. Bir şeyi bırakıp gitmek en kolayı. Ortada şaibe varken, bırakırsanız; demek o olayın bir parçasısınız. Bizim hayatımız savaşmakla geçti. Allah yanlış yapmayı nasip etmesin. Yarınla ilgili hesabı kainatın sahibi yapıyor. Allah herkesin kalbine göre versin."



"BANA SUÇ DUYUTUSUNDA BULUNDULAR"



"Ferhat Gündoğdu ile whatsApp yazışmam sızdı basına. 7 hakem de onlara FETÖ'cü demişim diye yazışmalarda, bana suç duyurusunda bulundu."



"CEZA ALIRSAM ŞEREF MADALYASI OLUR"





"Ferhat Gündoğdu ile whatsApp yazışmam sızdı basına. 7 hakem de onlara FETÖ'cü demişim diye yazışmalarda, bana suç duyurusunda bulundu. 11 sene sonra benim için suç duyurusunda bulunuyorlar. Ferhat Gündoğdu'ya FETÖ'cüleri söyledim ve görev yapmayacaklarını söylüyorum. Kendimi ihbar ediyorum. Ceza alırsam, şeref madalyası olur benim için... whatsApp yazışmalarından değil bu sözlerimden suç duyurusunda bulunsunlar."



DENİZ ATEŞ BİTNEL SÖZLERİ