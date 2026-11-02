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Sebastian Hoeness: "Galatasaray'a çok büyük saygı duyuyoruz"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak Stuttgart'ta teknik direktör Sebastian Hoeness, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı ekibe ve taraftarına büyük saygı duyduklarını belirten Alman çalıştırıcı, cesur bir oyun sergileyeceklerini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Kasım 2026 18:55 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2026 19:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Sebastian Hoeness: 'Galatasaray'a çok büyük saygı duyuyoruz'
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray ile karşılaşacak olan Stuttgart'ta teknik direktör Sebastian Hoeness, mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı ekibe büyük saygı duyduklarını belirten Alman teknik adam, zorlu karşılaşmaya cesur ve kararlı bir şekilde çıkacaklarını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Okan Buruk'un Galatasaray'da uzun yıllardır başarılı sezonlar geçirdiğini ifade eden Hoeness, "Yarın cesur bir şekilde sahaya çıkacağız. Okan Buruk, uzun yıllardır Galatasaray'da başarılı sezonlar geçiriyor. Güçlü bir takım karşısına çıkacağız. Kararlı ve cesur olacağız." dedi.

"GALATASARAY'A ÇOK BÜYÜK SAYGI DUYUYORUZ"

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Galatasaray'ın stadının Şampiyonlar Ligi tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Hoeness, "Galatasaray'a çok büyük saygı duyuyoruz. Galatasaray'ın stadının büyük bir Şampiyonlar Ligi geçmişi var. Bu statta çok önemli maçlar oynandı. Yarın bu sahada oynamayı dört gözle bekliyoruz. Çünkü Galatasaray'ı ve taraftarlarını iyi tanıyoruz." ifadelerini kullandı.

130 DESİBEL SORUSUNA YANIT

Basın toplantısında Hoeness'e Galatasaray taraftarının oluşturduğu atmosfer ve 130 desibellik ses seviyesi de soruldu.

Alman teknik adam, oyuncularının kendilerini nasıl bir atmosferin beklediğinin farkında olduğunu belirterek, "Oyuncular burada nelerin onları beklediğini biliyor. Takip edilen bir takım. Galatasaray ve taraftarının neler yapabildiğini çok iyi biliyoruz. Beklediğimiz gibi olur mu? Göreceğiz yarın!" şeklinde konuştu.

GALATASARAY'DAN HANGİ OYUNCUYU İSTERDİ?

Hoeness'e Galatasaray kadrosundan hangi futbolcuyu kendi takımında görmek isteyeceği de soruldu.

Stuttgart Teknik Direktörü, bu soruya şu yanıtı verdi:

"Yarın Galatasaray'da sahaya kim çıkacak bilmiyorum ama hepsi üst düzey futbolcular. Birinin adını anmak istemiyorum ama üst düzey oyuncuları var. Harika bir takımla karşılaşacağız."

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