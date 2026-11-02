Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gençlerbirliği ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Gençlerbirliği 5-0 kazandı.

Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Oğulcan Ülgün, 59. dakikada Franco Tongya, 66 ve 78. dakikalarda Tiago Gouveia ile 68. dakikada Pedro Mendes kaydetti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Gençlerbirliği, henüz 1. dakikada Franco Tongya'nın asistinde Oğulcan Ülgün'ün attığı golle 1-0 öne geçti.

İlk yarıyı tek farklı üstünlükle tamamlayan başkent ekibi, ikinci yarıda farkı açtı.

59. dakikada Franco Tongya skoru 2-0'a getirirken, 66. dakikada Tiago Gouveia farkı üçe çıkardı.

68. dakikada Pedro Mendes'in golüyle skor 4-0 oldu. Mücadelede son sözü ise 78. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Tiago Gouveia söyledi: 5-0.

Bu sonuçla birlikte 7 maç sonra ilk kez kazanan Gençlerbirliği, ligdeki üçüncü galibiyetini elde ederek puanını 11'e yükseltti.

Alanyaspor ise üst üste üçüncü mağlubiyetini yaşadı ve 12 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği, 8 Kasım Pazar günü saat 21.00'de Beşiktaş'a konuk olacak.

Alanyaspor ise aynı gün saat 18.30'da sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



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