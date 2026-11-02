Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gençlerbirliği ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Gençlerbirliği 5-0 kazandı.
Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Oğulcan Ülgün, 59. dakikada Franco Tongya, 66 ve 78. dakikalarda Tiago Gouveia ile 68. dakikada Pedro Mendes kaydetti.
İLK DAKİKADA GOL, İKİNCİ YARIDA FARK!
Karşılaşmaya hızlı başlayan Gençlerbirliği, henüz 1. dakikada Franco Tongya'nın asistinde Oğulcan Ülgün'ün attığı golle 1-0 öne geçti.
İlk yarıyı tek farklı üstünlükle tamamlayan başkent ekibi, ikinci yarıda farkı açtı.
59. dakikada Franco Tongya skoru 2-0'a getirirken, 66. dakikada Tiago Gouveia farkı üçe çıkardı.
68. dakikada Pedro Mendes'in golüyle skor 4-0 oldu. Mücadelede son sözü ise 78. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Tiago Gouveia söyledi: 5-0.
GENÇLERBİRLİĞİ PUANINI 11'E YÜKSELTTİ
Bu sonuçla birlikte 7 maç sonra ilk kez kazanan Gençlerbirliği, ligdeki üçüncü galibiyetini elde ederek puanını 11'e yükseltti.
Alanyaspor ise üst üste üçüncü mağlubiyetini yaşadı ve 12 puanda kaldı.
GELECEK HAFTANIN MAÇLARI
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği, 8 Kasım Pazar günü saat 21.00'de Beşiktaş'a konuk olacak.
Alanyaspor ise aynı gün saat 18.30'da sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
Maçın henüz birinci dakikasında Gençlerbirliği 1-0 öne geçti. Kaleci İrfan Can Eğribayat'ın uzun vuruşunda sağ kanatta topla buluşan Traore, topu Tongya ile buluşturdu. Tongya, ceza sahasına kadar taşıdığı topu Oğulcan Ülgün'e aktardı. Oğulcan'ın ceza yayı üzerinden şutunda defansa da çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 24. dakikada Corendon Alanyaspor'un sol kanattan atağında topla buluşan Duarte'nin ceza sahası içine girerken şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
35. dakikada Corendon Alanyasporlu İbrahim Kaya'nın pasında topla buluşan Makouta'nın penaltı noktası yakınından vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat'ın müdahale ettiği meşin yuvarlak, üst direkten oyun alanına döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
59. dakikada Gençlerbirliği skoru 2-0 yaptı. Traore'nin çağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra verdiği pasta altı pas çizgisi yanında topla buluşan Tongya, uzak köşeye yerden güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.
65. dakikada kırmızı-siyahlılar skoru 3-0'a getirdi. Gouveia, sol çaprazdan ceza alanına girmeden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-0.
69. dakikada Gençlerbirliği farkı 4'e çıkardı. Tongya'nın sol kanattan ortasında altı pas çizgisinde defanstan sıyrılan Mendes, kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 4-0.
79. dakikada Gençlerbirliği, skor tabelasını 5-0 yaptı. Kaleci İrfan Can Eğribayat'ın uzun pasında sol kanatta topla buluşan Gouveia, ceza sahasına girdikten sonra maçın sonucunu belirleyen golü kaydetti: 5-0.
Karşılaşmayı Gençlerbirliği, 5-0 kazandı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Fatih Tokail, Ceyhun Sesigüzel, Murat Temel
Gençlerbirliği: İrfan Can Eğribayat, Thalisson, Metehan Baltacı, Yiğit Hamza Aydar, Arda Çağan Çelik, Niasse (Dk. 73 Salih Uçan), Gouveia (Dk. 81 Martor), Oğulcan Ülgün, Tongya (Dk. 86 Furkan Ayaz Özcan), Traore (Dk. 73 Luis), Mendes (Dk. 81 Orakpo)
Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Bedirhan Özyurt, Hadergjonaj, Baran Ali Gezek (Dk. 74 Enes Keskin), Maestro, Makouta (Dk. 55 Meschack), Duarte, İbrahim Kaya (Dk. 55 Hagi), Cedric (Dk. 74 Ben Ali)
Goller: Dk. 1 Oğulcan Ülgün, Dk. 59 Tongya, Dk. 67 ve Dk. 79 Gouveia, Dk. 69 Mendes (Gençlerbirliği),
Sarı kartlar: Dk. 40 Mendes (Gençlerbirliği), Dk. 47 Bedirhan Özyurt, Dk. 89 Ben Ali (Corendon Alanyaspor)
Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Oğulcan Ülgün, 59. dakikada Franco Tongya, 66 ve 78. dakikalarda Tiago Gouveia ile 68. dakikada Pedro Mendes kaydetti.
İLK DAKİKADA GOL, İKİNCİ YARIDA FARK!
Karşılaşmaya hızlı başlayan Gençlerbirliği, henüz 1. dakikada Franco Tongya'nın asistinde Oğulcan Ülgün'ün attığı golle 1-0 öne geçti.
İlk yarıyı tek farklı üstünlükle tamamlayan başkent ekibi, ikinci yarıda farkı açtı.
59. dakikada Franco Tongya skoru 2-0'a getirirken, 66. dakikada Tiago Gouveia farkı üçe çıkardı.
68. dakikada Pedro Mendes'in golüyle skor 4-0 oldu. Mücadelede son sözü ise 78. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Tiago Gouveia söyledi: 5-0.
GENÇLERBİRLİĞİ PUANINI 11'E YÜKSELTTİ
Bu sonuçla birlikte 7 maç sonra ilk kez kazanan Gençlerbirliği, ligdeki üçüncü galibiyetini elde ederek puanını 11'e yükseltti.
Alanyaspor ise üst üste üçüncü mağlubiyetini yaşadı ve 12 puanda kaldı.
GELECEK HAFTANIN MAÇLARI
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği, 8 Kasım Pazar günü saat 21.00'de Beşiktaş'a konuk olacak.
Alanyaspor ise aynı gün saat 18.30'da sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
Maçın henüz birinci dakikasında Gençlerbirliği 1-0 öne geçti. Kaleci İrfan Can Eğribayat'ın uzun vuruşunda sağ kanatta topla buluşan Traore, topu Tongya ile buluşturdu. Tongya, ceza sahasına kadar taşıdığı topu Oğulcan Ülgün'e aktardı. Oğulcan'ın ceza yayı üzerinden şutunda defansa da çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 24. dakikada Corendon Alanyaspor'un sol kanattan atağında topla buluşan Duarte'nin ceza sahası içine girerken şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
35. dakikada Corendon Alanyasporlu İbrahim Kaya'nın pasında topla buluşan Makouta'nın penaltı noktası yakınından vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat'ın müdahale ettiği meşin yuvarlak, üst direkten oyun alanına döndü.
40. dakikada Gençlerbirliği'nde sol çaprazdan ceza sahasına giren Gouveia'nın vuruşunda açıyı iyi kapatan kaleci Victor, gole izin vermedi.
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Karşılaşmanın ilk yarısı Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
59. dakikada Gençlerbirliği skoru 2-0 yaptı. Traore'nin çağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra verdiği pasta altı pas çizgisi yanında topla buluşan Tongya, uzak köşeye yerden güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.
65. dakikada kırmızı-siyahlılar skoru 3-0'a getirdi. Gouveia, sol çaprazdan ceza alanına girmeden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-0.
69. dakikada Gençlerbirliği farkı 4'e çıkardı. Tongya'nın sol kanattan ortasında altı pas çizgisinde defanstan sıyrılan Mendes, kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 4-0.
79. dakikada Gençlerbirliği, skor tabelasını 5-0 yaptı. Kaleci İrfan Can Eğribayat'ın uzun pasında sol kanatta topla buluşan Gouveia, ceza sahasına girdikten sonra maçın sonucunu belirleyen golü kaydetti: 5-0.
Karşılaşmayı Gençlerbirliği, 5-0 kazandı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Fatih Tokail, Ceyhun Sesigüzel, Murat Temel
Gençlerbirliği: İrfan Can Eğribayat, Thalisson, Metehan Baltacı, Yiğit Hamza Aydar, Arda Çağan Çelik, Niasse (Dk. 73 Salih Uçan), Gouveia (Dk. 81 Martor), Oğulcan Ülgün, Tongya (Dk. 86 Furkan Ayaz Özcan), Traore (Dk. 73 Luis), Mendes (Dk. 81 Orakpo)
Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Bedirhan Özyurt, Hadergjonaj, Baran Ali Gezek (Dk. 74 Enes Keskin), Maestro, Makouta (Dk. 55 Meschack), Duarte, İbrahim Kaya (Dk. 55 Hagi), Cedric (Dk. 74 Ben Ali)
Goller: Dk. 1 Oğulcan Ülgün, Dk. 59 Tongya, Dk. 67 ve Dk. 79 Gouveia, Dk. 69 Mendes (Gençlerbirliği),
Sarı kartlar: Dk. 40 Mendes (Gençlerbirliği), Dk. 47 Bedirhan Özyurt, Dk. 89 Ben Ali (Corendon Alanyaspor)