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Galatasaray'ın transfer masasında yaşanan inanılmaz olay!

Galatasaray Gelişim Direktörü Fatih Demireli, Kaan Ayhan transferinde yaşanan inanılmaz olayı anlattı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Kasım 2026 12:53 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2026 12:59
Haber: Sporx.com dış haberler
Galatasaray'ın transfer masasında yaşanan inanılmaz olay!
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Galatasaray Gelişim Direktörü Fatih Demireli, Almanya'dan Kicker'e açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Uzun yıllar medyada görev yapan Demireli, Galatasaray dışında bir takımdan böyle bir teklif gelmesi durumunda kabul etmeyeceğini söyledi.

Kicker'in sorularına yanıt veren Fatih Demireli, "Galatasaray'dan gelen teklifi hemen kabul ettiniz mi?" şeklindeki sorunun ardından, "Uzun süre düşünmeme gerek kalmadı, şartları bile pek sorgulamadım. Şöyle düşündüm. Bu fırsat muhtemelen bir daha gelmeyecek." ifadelerini kullandı.

"BAŞKA KULÜP İÇİN YAPMAZDIM"

Bu sözlerinin ardından, "Futbolda yaygın olan, "İşe al ve kov" zihniyetine rağmen mi?" sorusu sorulan Fatih Demireli, "Dünyadaki başka herhangi bir kulüp için bunu yapar mıydım, bilmiyorum. Muhtemelen yapmazdım. Gazeteciliği çok sevdiğim ve bugüne kadar da çok değer verdiğim için değil ama Galatasaray söz konusu olduğunda bunu yapmam gerektiği hemen belliydi." dedi.

"Yeni işinizde hatalar yaptınız mı?" sorusunu yanıtlayan sarı-kırmızılı idareci, "Elbette ama neyse ki çok fazla zarara yol açacak türden değildi. En azından öyle umuyorum." diye konuştu.

Galatasaray'da göreve başladıktan sonra ilk görevi sorulan Fatih Demireli, "Evet tabii ki hatırlıyorum. Sassuolo'dan Kaan Ayhan'ı transfer etmek istiyorduk. O zamanki yönetim kurulu beni İtalya'ya gönderdi. Transfer konularında hiç tecrübem yoktu. Sassuolo'nun yöneticileri pazarlıkta çok sert olmalarıyla bilinirler. Başlangıçta ilk temas olarak değerlendiğim şey, bir gidip gelme sürecine dönüştü." diye konuştu.

Kaan Ayhan'ın transfer dönemiyle ilgili sözlerine devam eden Fatih Demireli, "Her müzakere turundan sonra Galatasaray yetkilileriyle görüşüp durumumu aktardım. Görüşmeler yoğundu ve o dönemde çok şey öğrendim." sözlerini kullandı.



TRANSFER MASASINDA İNANILMAZ OLAY

Kaan Ayhan transferindeki "Kırılma" noktasını anlatan Fatih Demireli, "İşler başarısızlıkla sonuçlanmak üzereydi. Sonra inanılmaz bir şey oldu. Müzakere ortaklarımın oldukça soğuk davrandığı görüşmelerin ortasında, aniden sandalyem çöktü. Güm, bir anda yere oturdum! Bu, buzları kırdı. On dakika sonra anlaşma tamamlandı(Gülerek)" dedi.

Fatih Demireli, "Bir süre o sandalyeyi cep telefonumun arka plan resmi olarak kullanmıştım! (Gülerek) Ama bu olaydan çok şey öğrendim. Farklı karakterlerle nasıl iletişim kurulacağını da." dedi.

Kaan Ayhan transferinde yaşanan bu süreçten çok şey öğrendiğini söyleyen Demireli, ayrıca, "Uygulanabilecek belirli iletişim stratejileri vardır. Müzakere ortakları farklıdır. Bazıları çok sert, bazıları daha hassas, bazıları ise soğukkanlı taktikçilerdir. Nasıl hareket edilmesi gerektiğini bulmak gerekir. Bazen de biraz daha sert olmak gerekir. Galatasaray'da bana çok şey öğreten çok iyi hocalarım olduğunu söylemeliyim. Hepsinden çok şey öğreniyorum. Bunun için inanılmaz derecede minnettarım." sözlerini sarf etti.

KAAN AYHAN TRANSFERİ

Galatasaray, Kaan Ayhan'ı 2023 ocak ayında Sassuolo'dan şarta bağlı satın alma opsiyon kiralamış ve milli futbolcu yeni sezonla birlikte (2023-2024) kalıcı olarak Galatasaray'ın oyuncusu olmuştu.  

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