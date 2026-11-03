Galatasaray, Jankat Yılmaz'dan cevap bekliyor

Galatasaray, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Jankat Yılmaz'a yeni sözleşme teklif etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılar, altyapıdan yetişen 22 yaşındaki file bekçisine 1.1 milyon euro ve 5 yıllık yeni sözleşme teklifinde bulundu. Jankat Yılmaz ise kulübün bu teklifine henüz geri dönmedi.
Haluk Yürekli, 343 Digital YouTube kanalında konuyla ilgili konuştu. Yürekli, "Jankat Yılmaz'ın babası ve menajeri, oyuncuyu yurt dışına götürmek istiyor. Ocak ayına kadar süre verilmişti oyuncu tarafına. Ancak Abdullah Kavukcu gittiği için strateji değişebilir." diye konuştu.
Genç kaleci için geçtiğimiz haftalarda Lille iddiaları da gündeme gelmişti.
Jankat Yılmaz, Uğurcan Çakır'ın rahatsızlığı nedeniyle bu sezon Göztepe ile ligde oynanan maçta kaleyi korumuştu.
Haluk Yürekli, 343 Digital YouTube kanalında konuyla ilgili konuştu. Yürekli, "Jankat Yılmaz'ın babası ve menajeri, oyuncuyu yurt dışına götürmek istiyor. Ocak ayına kadar süre verilmişti oyuncu tarafına. Ancak Abdullah Kavukcu gittiği için strateji değişebilir." diye konuştu.
Genç kaleci için geçtiğimiz haftalarda Lille iddiaları da gündeme gelmişti.
Jankat Yılmaz, Uğurcan Çakır'ın rahatsızlığı nedeniyle bu sezon Göztepe ile ligde oynanan maçta kaleyi korumuştu.