Trabzonspor'da Paul Onuachu'ya koruma!

UEFA Konferans Ligi'nde perşembe günü sahasında Alman temsilcisi Freiburg'u ağırlayacak olan Trabzonspor, ileri uçta ciddi bir kadro daralmasıyla karşı karşıya kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sakatlığı bulunan Franculino Dju'nun en az iki karşılaşmada daha forma giyemeyecek olması, teknik heyetin planlarını doğrudan etkiledi. Bordo-mavililerin santrfor rotasyonundaki Umut Nayir ve Ali Habeşoğlu'nun Avrupa kadrosuna yazılmaması sebebiyle kritik karşılaşmada tek doğal santrfor alternatifi Paul Onuachu kaldı. Teknik direktör Thomas Reis, Avrupa arenasındaki mücadelede olası sakatlık veya kart cezası senaryolarına karşı maç içinde mevkisel kaydırmalar içeren alternatif acil durum planları üzerinde duruyor.
PAUL ONUACHU'YA KORUMA
Bu arada Gaziantep FK karşılaşmasında Onuachu'nun ikinci yarıda oyundan alınması merak yaratırken, hamlenin planlı bir koruma stratejisi olduğu ortaya çıktı. Freiburg müsabakası öncesi risk almak istemeyen Reis, Nijeryalı golcü ile önceden bu düşüncesini paylaşarak farkın ikiye çıkmasından hemen sonra oyuncusunu 63. dakikada kenara aldı.
PAUL ONUACHU'YA KORUMA
Bu arada Gaziantep FK karşılaşmasında Onuachu'nun ikinci yarıda oyundan alınması merak yaratırken, hamlenin planlı bir koruma stratejisi olduğu ortaya çıktı. Freiburg müsabakası öncesi risk almak istemeyen Reis, Nijeryalı golcü ile önceden bu düşüncesini paylaşarak farkın ikiye çıkmasından hemen sonra oyuncusunu 63. dakikada kenara aldı.