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Vlahovic'ten olay tepki: "Neden hep ben?"

Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmada Dusan Vlahovic, yüzüne aldığı darbenin ardından hakem kararına tepki gösterdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Kasım 2026 08:30
Fotoğraf: AA
Vlahovic'ten olay tepki: 'Neden hep ben?'
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Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmada Dusan Vlahovic'in yaşadığı bir pozisyon dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sırp golcü, mücadele sırasında yere düştüğü esnada yüzüne aldığı darbenin ardından hakem kararına tepki gösterdi.

VLAHOVIC'TEN "NEDEN HEP BEN?" TEPKİSİ!

Pozisyon sonrasında Kasımpaşalı futbolcuya kart gösterilmemesine sinirlenen Vlahovic, yedek kulübelerine doğru dönerek İngilizce "Why always me? (Neden hep ben?)" diye bağırdı.

Sırp futbolcunun, Mario Balotelli'nin geçmişte kullandığı ünlü sözü hatırlatan tepkisi kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

ITALIANO DEVREYE GİRDİ!

Vlahovic'in tepkisinin ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano devreye girdi.

Saha kenarından oyuncusuna seslenen İtalyan çalıştırıcı, Sırp golcüyü sakinleştirmeye ve yeniden karşılaşmaya odaklamaya çalıştı.



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