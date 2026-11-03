Galatasaray'da ayrılık yanıtı: Sane ve İlkay Gündoğan!

Galatasaray Gelişim Direktörü Fatih Demireli, Almanya'dan Kicker'e açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Leroy Sane ve İlkay Gündoğan ile ilgili konuşan Demireli, iki yıldızın ocak ayındaki ara dönemde ayrılmayacağını söyledi.
Eleştirilerin ardından Leroy Sane'ye destek veren Fatih Demireli, İlkay Gündoğan ile ilgili, "Harika biri! İlkay da çok sıkı çalışıyor ve ondan çok etkilendim." dedi.
İlkay Gündoğan ile ilgili sözlerinin ardından, "Ne anlamda?" sorusu yöneltilen Fatih Demireli, "Son derece profesyonel, her ayrıntıyı düşünyor. Kendimi sürekli olarak Manchester City'de ve Barcelona'da yaşadıklarını ona sormak isterken buluyorum. O tam bir bilgi hazinesi. Hatta beslenme düzenimi etkilemeye bile çalışıyor. (Gülerek) Onun en büyük hedefi, benim kilo vermemi sağlamak. Kariyeri boyunca çok büyük başarılara imza attı ama benim durumumda pek ilerleme kaydedemiyor." sözlerini sarf etti.
AYRILIK YANITI
İlkay Gündoğan'ın geçtiğimiz haftalarda söylediği, "Neye hazırlanayım, zaten oynamıyorum." sözleri hatırlatılan Demireli, bu konuyla ilgili, "Bu sözü fazla abartmamak gerekir. Yanlış da anlaşıldı. Dediğim gibi: Sıkı antrenman yapıyor ve çok profesyonel bir şekilde hazırlanıyor. 35 yaşında ve kariyerinde her şeye ulaşmış bir oyuncu. Oynamak istemesi anlaşılabilir bir durum. Oynadığı zamanlarda da her zaman oyunumuzda etkili oldu." dedi.
Fatih Demireli, Sane ve İlkay Gündoğan için gelen, "Ara transfer döneminde iki isim transfer adayı mı?" sorusuna, "Hayır." yanıtını verdi.
OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Stuttgart maçı öncesi basın toplantısında İlkay Gündoğan ve Leroy Sane için gelen soruya cevap vermişti.
Başarılı teknik adam, iki futbolcunun sürelerinin azalmasıyla ilgili gelen soru sonrası, "Hem insan olarak hem de futbolcu yeteneği olarak çok iyi iki oyuncumuz var. Takıma destek olmaya çalışıyorlar. İlkay ve Leroy'dan çok mutluyuz, performansları üstüne koyarak gidecek, bundan eminiz. Geniş kadromuz var, bu kadro içinde yarış var, süreler değişebiliyor. Bu maç maç değişiklikler, rakibe göre değişiklikler, forma göre değişiklikler yapabiliyoruz. Hem lig hem Şampiyonlar Ligi oynadığımız için oyuncu değiştirebiliyoruz. İkisi de çok çalışıyor. Kimse düşünmesin süreleri az olduğu için çalışma tempoları değişmedi, yüzde yüzleri ile çalışıyorlar. Aynı bölgedeki oyuncu sayısı nedeniyle süreler değişiyor ama katkılarının çok olacağını yüzde yüz biliyorum." demişti.
Eleştirilerin ardından Leroy Sane'ye destek veren Fatih Demireli, İlkay Gündoğan ile ilgili, "Harika biri! İlkay da çok sıkı çalışıyor ve ondan çok etkilendim." dedi.
İlkay Gündoğan ile ilgili sözlerinin ardından, "Ne anlamda?" sorusu yöneltilen Fatih Demireli, "Son derece profesyonel, her ayrıntıyı düşünyor. Kendimi sürekli olarak Manchester City'de ve Barcelona'da yaşadıklarını ona sormak isterken buluyorum. O tam bir bilgi hazinesi. Hatta beslenme düzenimi etkilemeye bile çalışıyor. (Gülerek) Onun en büyük hedefi, benim kilo vermemi sağlamak. Kariyeri boyunca çok büyük başarılara imza attı ama benim durumumda pek ilerleme kaydedemiyor." sözlerini sarf etti.
AYRILIK YANITI
İlkay Gündoğan'ın geçtiğimiz haftalarda söylediği, "Neye hazırlanayım, zaten oynamıyorum." sözleri hatırlatılan Demireli, bu konuyla ilgili, "Bu sözü fazla abartmamak gerekir. Yanlış da anlaşıldı. Dediğim gibi: Sıkı antrenman yapıyor ve çok profesyonel bir şekilde hazırlanıyor. 35 yaşında ve kariyerinde her şeye ulaşmış bir oyuncu. Oynamak istemesi anlaşılabilir bir durum. Oynadığı zamanlarda da her zaman oyunumuzda etkili oldu." dedi.
Fatih Demireli, Sane ve İlkay Gündoğan için gelen, "Ara transfer döneminde iki isim transfer adayı mı?" sorusuna, "Hayır." yanıtını verdi.
OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Stuttgart maçı öncesi basın toplantısında İlkay Gündoğan ve Leroy Sane için gelen soruya cevap vermişti.
Başarılı teknik adam, iki futbolcunun sürelerinin azalmasıyla ilgili gelen soru sonrası, "Hem insan olarak hem de futbolcu yeteneği olarak çok iyi iki oyuncumuz var. Takıma destek olmaya çalışıyorlar. İlkay ve Leroy'dan çok mutluyuz, performansları üstüne koyarak gidecek, bundan eminiz. Geniş kadromuz var, bu kadro içinde yarış var, süreler değişebiliyor. Bu maç maç değişiklikler, rakibe göre değişiklikler, forma göre değişiklikler yapabiliyoruz. Hem lig hem Şampiyonlar Ligi oynadığımız için oyuncu değiştirebiliyoruz. İkisi de çok çalışıyor. Kimse düşünmesin süreleri az olduğu için çalışma tempoları değişmedi, yüzde yüzleri ile çalışıyorlar. Aynı bölgedeki oyuncu sayısı nedeniyle süreler değişiyor ama katkılarının çok olacağını yüzde yüz biliyorum." demişti.