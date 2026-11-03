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Beşiktaş'ta Orkun Kökçü müjdesi!

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle son 4 resmi maçta forma giyemeyen kaptan Orkun Kökçü'den sevindirici haber geldi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Kasım 2026 14:50 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2026 14:57
Haber: Sporx.com
Beşiktaş'ta Orkun Kökçü müjdesi!
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Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan kaptan Orkun Kökçü'den sevindirici haber geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sakatlığı nedeniyle son 4 resmi karşılaşmada forma giyemeyen milli futbolcu, 3 Kasım Salı günü antrenmana çıktı.

ORKUN KÖKÇÜ ANTRENMANLARA DÖNDÜ

Bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Orkun Kökçü, iyileşme sürecinin ardından ilk kez antrenmanda yer aldı.

Beşiktaş'ın kaptanı, Trabzonspor, Başakşehir, Crystal Palace ve Kasımpaşa karşılaşmalarında görev alamamıştı.

SAHALARA DÖNMEK İSTİYOR!

A Spor'da yer alan habere göre, Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'nün sakatlık süreci sağlık ekibi tarafından yakından takip ediliyor. Sahaya dönmek isteyen kaptanın Celtic karşılaşmasında yedek kulübesinde olması, Gençlerbirliği maçında ise ilk 11'de sahaya çıkması planlanıyor. Orkun forma giymek için istekli olsa da teknik heyet ve sağlık ekibi son kararı verecek.





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