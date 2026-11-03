Fenerbahçe'de yeni gelişme: Conceiçao - Emre Belözoğlu

İsmail Kartal'ın ardından yeni teknik direktörünü arayan Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE HT Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe'de Portekizli teknik adam Sergio Conceiçao konusunda pürüz yaşandı.
Portekizli teknik adamla yapılan görüşmelerde hem sözleşme şartlarına ilişkin taleplerinin değişmesi hem de maaş beklentisini yükseltmesi nedeniyle pürüz çıktı.
ROTA EMRE BELÖZOĞLU
Sarı-lacivertliler, bu gelişmenin ardından rotasını yeniden yerli teknik adamlara çevirdi. Fenerbahçe'de bu doğrultuda favori isim Emre Belözoğlu! Sarı-lacivertliler, şu anda Kasımpaşa'da görev yapan Emre Belözoğlu'nu gündemine aldı.
EMRE BELÖZOĞLU NE DEMİŞTİ?
Fenerbahçe ile adı geçen Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, ligde Beşiktaş ile oynadıkları maçın ardından konuyla ilgili konuşmuştu.
Fenerbahçe teknik direktörlüğüyle ilgili soruya cevap veren Belözoğlu, "Ben Fenerbahçe'nin en zor, mutlu ve hüzünlü dönemlerini yaşamış eski bir sporcusuyum. Fenerbahçe herkesin orada olmak istediği bir yer. Benim için de Fenerbahçe'nin yeri her zaman ayrı olacak. Fenerbahçe çok büyük bir camia. Fenerbahçe'de göreve talip olmayı yakışıksız bir durum olarak görüyorum. Fenerbahçe'de o göreve talip olunmaz, o göreve layık görülünür. Yöneticiler bir tavır gösterip size inandığını gösterir. O zaman bazı şeyler gelişmelidir. Fenerbahçe her zaman reaksiyonlar verebilecek çok büyük bir takımdır. Ben tamamen Kasımpaşa'ya motiveyim. Oyuncularıma, kulübüme karşı haksızlık etmekten korkarım." ifadelerini kullandı.
Portekizli teknik adamla yapılan görüşmelerde hem sözleşme şartlarına ilişkin taleplerinin değişmesi hem de maaş beklentisini yükseltmesi nedeniyle pürüz çıktı.
ROTA EMRE BELÖZOĞLU
Sarı-lacivertliler, bu gelişmenin ardından rotasını yeniden yerli teknik adamlara çevirdi. Fenerbahçe'de bu doğrultuda favori isim Emre Belözoğlu! Sarı-lacivertliler, şu anda Kasımpaşa'da görev yapan Emre Belözoğlu'nu gündemine aldı.
EMRE BELÖZOĞLU NE DEMİŞTİ?
Fenerbahçe ile adı geçen Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, ligde Beşiktaş ile oynadıkları maçın ardından konuyla ilgili konuşmuştu.
Fenerbahçe teknik direktörlüğüyle ilgili soruya cevap veren Belözoğlu, "Ben Fenerbahçe'nin en zor, mutlu ve hüzünlü dönemlerini yaşamış eski bir sporcusuyum. Fenerbahçe herkesin orada olmak istediği bir yer. Benim için de Fenerbahçe'nin yeri her zaman ayrı olacak. Fenerbahçe çok büyük bir camia. Fenerbahçe'de göreve talip olmayı yakışıksız bir durum olarak görüyorum. Fenerbahçe'de o göreve talip olunmaz, o göreve layık görülünür. Yöneticiler bir tavır gösterip size inandığını gösterir. O zaman bazı şeyler gelişmelidir. Fenerbahçe her zaman reaksiyonlar verebilecek çok büyük bir takımdır. Ben tamamen Kasımpaşa'ya motiveyim. Oyuncularıma, kulübüme karşı haksızlık etmekten korkarım." ifadelerini kullandı.