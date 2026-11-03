Aşil tendonu sakatlığından toparlanan Donte DiVincenzo'nun doktoru, rehabilitasyonun planlandığı gibi ilerlediğini ve hedefin bu sezon sahalara dönmek olduğunu söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Nisan ayında play-off ilk turunda aşil tendonunu yırtan tecrübeli oyuncunun, bu sezon yeniden forma giyme hedefini koruduğu belirtildi.
Timberwolves'un yayımladığı videoda DiVincenzo'nun doktoru, kuvvet ölçümleri ve diğer verilerin olumlu olduğunu söyledi:
"Kuvvet ve bütün ölçümlere baktığımızda, kesinlikle takvimin önünde değilse bile en azından planlandığı gibi ilerlediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Her şey iyi gidiyor.
En azından takımın yanında bulunması önemli. Zihinsel olarak önemli."
Doktor, geri dönüş hedefinin sakatlığın yaşandığı ilk günden beri aynı olduğunu da vurguladı:
"Bu yaşandığında hedef, bu sezon geri dönmekti. Bu konuda bir soru işareti yok.
Ne zaman döneceği onun ve takımın vereceği bir karar ama en önemlisi, kendisini ne zaman hazır hissettiği. Kendini yeniden normal hissettiği zaman."
Sezona üç galibiyetle başlayan Minnesota, Anthony Edwards'ın diz sakatlığı nedeniyle önemli bir eksikle karşı karşıya kalmıştı.
DiVincenzo'nun toparlanma sürecinden gelen olumlu haber, guard rotasyonu açısından Timberwolves'a umut verdi.
Minnesota'nın yaz döneminde kadrosunda yaptığı kapsamlı değişiklikler nedeniyle takımdaki geleceği de tartışılan DiVincenzo'nun dönüşü için henüz kesin bir tarih açıklanmadı.
Timberwolves'un yayımladığı videoda DiVincenzo'nun doktoru, kuvvet ölçümleri ve diğer verilerin olumlu olduğunu söyledi:
"Kuvvet ve bütün ölçümlere baktığımızda, kesinlikle takvimin önünde değilse bile en azından planlandığı gibi ilerlediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Her şey iyi gidiyor.
En azından takımın yanında bulunması önemli. Zihinsel olarak önemli."
Doktor, geri dönüş hedefinin sakatlığın yaşandığı ilk günden beri aynı olduğunu da vurguladı:
"Bu yaşandığında hedef, bu sezon geri dönmekti. Bu konuda bir soru işareti yok.
Ne zaman döneceği onun ve takımın vereceği bir karar ama en önemlisi, kendisini ne zaman hazır hissettiği. Kendini yeniden normal hissettiği zaman."
Sezona üç galibiyetle başlayan Minnesota, Anthony Edwards'ın diz sakatlığı nedeniyle önemli bir eksikle karşı karşıya kalmıştı.
DiVincenzo'nun toparlanma sürecinden gelen olumlu haber, guard rotasyonu açısından Timberwolves'a umut verdi.
Minnesota'nın yaz döneminde kadrosunda yaptığı kapsamlı değişiklikler nedeniyle takımdaki geleceği de tartışılan DiVincenzo'nun dönüşü için henüz kesin bir tarih açıklanmadı.
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