Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun futbolcularının son haftalardaki performansından memnun olmadığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalyan çalıştırıcının, özellikle takımın mücadele gücü ve konsantrasyon konusunda yaşadığı sorunlardan şikayetçi olduğu ifade edildi.
ITALIANO'DAN FUTBOLCULARINA SERT UYARI!
48 yaşındaki teknik adamın, Kasımpaşa beraberliğinin ardından oyuncularıyla yaptığı değerlendirmede takımın yeterince agresif olmamasına dikkat çektiği aktarıldı.
Italiano'nun, futbolcularının özellikle deplasman karşılaşmalarında konsantrasyon kaybı yaşadığını düşündüğü belirtildi.
"HER MAÇA AYNI CİDDİYETLE YAKLAŞIN!"
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun, öğrencilerinden karşılaşmalar boyunca odaklarını kaybetmemelerini istediği kaydedildi.
Deneyimli çalıştırıcının, oyuncularına her maça aynı ciddiyet ve konsantrasyonla yaklaşmaları gerektiğini vurguladığı ifade edildi.
ITALIANO'DAN FUTBOLCULARINA SERT UYARI!
48 yaşındaki teknik adamın, Kasımpaşa beraberliğinin ardından oyuncularıyla yaptığı değerlendirmede takımın yeterince agresif olmamasına dikkat çektiği aktarıldı.
Italiano'nun, futbolcularının özellikle deplasman karşılaşmalarında konsantrasyon kaybı yaşadığını düşündüğü belirtildi.
"HER MAÇA AYNI CİDDİYETLE YAKLAŞIN!"
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun, öğrencilerinden karşılaşmalar boyunca odaklarını kaybetmemelerini istediği kaydedildi.
Deneyimli çalıştırıcının, oyuncularına her maça aynı ciddiyet ve konsantrasyonla yaklaşmaları gerektiğini vurguladığı ifade edildi.
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