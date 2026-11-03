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Trabzonspor-Freiburg maçının hakemi belli oldu!

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Almanya temsilcisi Freiburg ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi açıklandı. Papara Park'taki mücadeleyi Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Kasım 2026 12:54
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Trabzonspor-Freiburg maçının hakemi belli oldu!
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Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında 5 Kasım Perşembe günü Almanya'nın Freiburg takımını konuk edeceği mücadelede Estonyalı hakem Kristo Tohver düdük çalacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla UEFA'nın açıklamasına göre Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakada Tohver'in yardımcılıklarını Estonya Futbol Federasyonundan Silver Koiv ile Sander Saga yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Estonyalı Kevin Kaivoja olacak.



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