Trabzonspor-Freiburg maçının hakemi belli oldu!

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında 5 Kasım Perşembe günü Almanya'nın Freiburg takımını konuk edeceği mücadelede Estonyalı hakem Kristo Tohver düdük çalacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE UEFA'nın açıklamasına göre Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakada Tohver'in yardımcılıklarını Estonya Futbol Federasyonundan Silver Koiv ile Sander Saga yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Estonyalı Kevin Kaivoja olacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Estonyalı Kevin Kaivoja olacak.
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