İşte Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük karnesi!

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu'nun kariyerindeki istatistikler yeniden gündeme geldi.
Sarı-lacivertli takımda 2020-2021 sezonunun son bölümünde görev yapan 46 yaşındaki teknik adam, çıktığı 10 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sportif direktör olarak başladığı sezonda Erol Bulut'un ayrılığının ardından takımın başına geçen Belözoğlu, başarılı sonuçlar almasına rağmen sezonu şampiyonlukla tamamlayamadı. Fenerbahçe, ligin bitimine bir hafta kala Sivasspor'a Kadıköy'de 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışında önemli bir kayıp yaşadı.
FENERBAHÇE TARİHİNİN ZİRVESİNDE
Belözoğlu, 10 maçta elde ettiği 2.30 puan ortalamasıyla ilk sırada yer alıyor. Carlos Alberto Parreira 15 maçta 2.26 ortalamayla ikinci, Jorge Jesus 53 maçta 2.22 ortalamayla üçüncü sırada bulunuyor. İsmail Kartal ise 143 maçta 2.18 puan ortalamasıyla dördüncü sırada yer alıyor.
ÜÇ BÜYÜKLER KARŞISINDAKİ KARNESİ
Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor karşısında aldığı sonuçlar da dikkat çekiyor.
Galatasaray'a karşı 10 maçta görev yapan Belözoğlu, bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Takımları bu maçlarda 6 gol atarken kalesinde 24 gol gördü.
Beşiktaş karşısında 12 maçta görev alan deneyimli teknik adam, 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti. Bu karşılaşmalarda 12 gol atan takımları, 17 gole engel olamadı.
Trabzonspor'a karşı ise 10 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan Belözoğlu, 6 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu mücadelelerde takımları 6 gol atarken 24 gol yedi.
KASIMPAŞA'DA 1.70 PUAN ORTALAMASI
Kasımpaşa'nın başında bu sezon Süper Lig'de 10 karşılaşmaya çıkan Emre Belözoğlu, 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Deneyimli çalıştırıcı, ligde 1.70 puan ortalaması yakaladı. Türkiye Kupası'nda çıktığı tek karşılaşmadan ise galibiyetle ayrıldı.
BAŞAKŞEHİR'DE EN YÜKSEK PUAN ORTALAMASI
Belözoğlu'nun teknik direktörlük kariyerindeki diğer takımlara baktığımızda en yüksek puan ortalamasını Başakşehir döneminde yakaladığı görülüyor.
2021-2023 yılları arasında İstanbul ekibinde 88 maçta görev yapan Belözoğlu, 1.77 puan ortalaması elde etti. 2023-2024 sezonunda Ankaragücü'nü 38 maçta çalıştıran teknik adamın puan ortalaması 1.32 oldu. 2025 yılında Antalyaspor'da 28 karşılaşmada görev alan Belözoğlu, 1.18 puan ortalamasında kaldı.
Emre Belözoğlu, Başakşehir ile Türkiye Kupası finalinde de Fenerbahçe'ye karşı mücadele etmiş ve kupayı kazanamamıştı.
Sarı-lacivertli takımda 2020-2021 sezonunun son bölümünde görev yapan 46 yaşındaki teknik adam, çıktığı 10 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sportif direktör olarak başladığı sezonda Erol Bulut'un ayrılığının ardından takımın başına geçen Belözoğlu, başarılı sonuçlar almasına rağmen sezonu şampiyonlukla tamamlayamadı. Fenerbahçe, ligin bitimine bir hafta kala Sivasspor'a Kadıköy'de 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışında önemli bir kayıp yaşadı.
FENERBAHÇE TARİHİNİN ZİRVESİNDE
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'deki ilk teknik direktörlük döneminde yakaladığı 2.30 maç başına puan ortalamasıyla kulüp tarihinin en yüksek ortalamaya sahip teknik direktörü olarak öne çıkıyor.
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Belözoğlu, 10 maçta elde ettiği 2.30 puan ortalamasıyla ilk sırada yer alıyor. Carlos Alberto Parreira 15 maçta 2.26 ortalamayla ikinci, Jorge Jesus 53 maçta 2.22 ortalamayla üçüncü sırada bulunuyor. İsmail Kartal ise 143 maçta 2.18 puan ortalamasıyla dördüncü sırada yer alıyor.
ÜÇ BÜYÜKLER KARŞISINDAKİ KARNESİ
Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor karşısında aldığı sonuçlar da dikkat çekiyor.
Galatasaray'a karşı 10 maçta görev yapan Belözoğlu, bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Takımları bu maçlarda 6 gol atarken kalesinde 24 gol gördü.
Beşiktaş karşısında 12 maçta görev alan deneyimli teknik adam, 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti. Bu karşılaşmalarda 12 gol atan takımları, 17 gole engel olamadı.
Trabzonspor'a karşı ise 10 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan Belözoğlu, 6 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu mücadelelerde takımları 6 gol atarken 24 gol yedi.
KASIMPAŞA'DA 1.70 PUAN ORTALAMASI
Kasımpaşa'nın başında bu sezon Süper Lig'de 10 karşılaşmaya çıkan Emre Belözoğlu, 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Deneyimli çalıştırıcı, ligde 1.70 puan ortalaması yakaladı. Türkiye Kupası'nda çıktığı tek karşılaşmadan ise galibiyetle ayrıldı.
BAŞAKŞEHİR'DE EN YÜKSEK PUAN ORTALAMASI
Belözoğlu'nun teknik direktörlük kariyerindeki diğer takımlara baktığımızda en yüksek puan ortalamasını Başakşehir döneminde yakaladığı görülüyor.
2021-2023 yılları arasında İstanbul ekibinde 88 maçta görev yapan Belözoğlu, 1.77 puan ortalaması elde etti. 2023-2024 sezonunda Ankaragücü'nü 38 maçta çalıştıran teknik adamın puan ortalaması 1.32 oldu. 2025 yılında Antalyaspor'da 28 karşılaşmada görev alan Belözoğlu, 1.18 puan ortalamasında kaldı.
Emre Belözoğlu, Başakşehir ile Türkiye Kupası finalinde de Fenerbahçe'ye karşı mücadele etmiş ve kupayı kazanamamıştı.