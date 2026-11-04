Beşiktaş'ın rakibi Celtic'te büyük kriz!

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Celtic, perşembe günkü mücadele öncesinde ciddi bir krizle boğuşuyor.
İskoçya Premiership'te Rangers'ın 4 puan önünde lider olan Yeşil-Beyazlılar, bütün kulvarlardaki son 10 maçının 6'sını kaybetti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Son darbe, Falkirk deplasmanında gelen 2-0'lık yenilgi oldu. Ethan Ross ve Scott Tanser'ın golleriyle kaybeden Celtic'te eski kaleci Scott Bain'in kurtarışları da dikkat çekti. İskoç basını, Martin O'Neill'ın kadro tercihlerini ve savunmadaki dağınıklığı sorguluyor.
Sky Sports yorumcusu Chris Sutton, deneyimli teknik adamın hala ideal ilk 11'ini bulamadığını savundu. Üstelik bu süreçte savunma sorunları derinleşti; son 10 maçta yalnızca bir kez kalesini gole kapatabildi.
35. SIRADA YER ALIYORLAR
O'Neill ise yeni transferlerin baskıyla baş etmeyi öğrenmesi gerektiğini vurguladı. Takımın son 10 karşılaşmada yalnızca üç galibiyet alması, eleştirileri artırdı. Celtic, Avrupa Ligi'nde Ferencvaroş, Benfica ve Celta Vigo'ya yenilerek üç hafta sonunda puansız kaldı. İskoç temsilcisi, 36 takımlı tabloda 35. sırada bulunuyor. Buna karşılık Beşiktaş ise 7 puanla 8. basamakta.
İskoçya Premiership'te Rangers'ın 4 puan önünde lider olan Yeşil-Beyazlılar, bütün kulvarlardaki son 10 maçının 6'sını kaybetti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Son darbe, Falkirk deplasmanında gelen 2-0'lık yenilgi oldu. Ethan Ross ve Scott Tanser'ın golleriyle kaybeden Celtic'te eski kaleci Scott Bain'in kurtarışları da dikkat çekti. İskoç basını, Martin O'Neill'ın kadro tercihlerini ve savunmadaki dağınıklığı sorguluyor.
Sky Sports yorumcusu Chris Sutton, deneyimli teknik adamın hala ideal ilk 11'ini bulamadığını savundu. Üstelik bu süreçte savunma sorunları derinleşti; son 10 maçta yalnızca bir kez kalesini gole kapatabildi.
35. SIRADA YER ALIYORLAR
O'Neill ise yeni transferlerin baskıyla baş etmeyi öğrenmesi gerektiğini vurguladı. Takımın son 10 karşılaşmada yalnızca üç galibiyet alması, eleştirileri artırdı. Celtic, Avrupa Ligi'nde Ferencvaroş, Benfica ve Celta Vigo'ya yenilerek üç hafta sonunda puansız kaldı. İskoç temsilcisi, 36 takımlı tabloda 35. sırada bulunuyor. Buna karşılık Beşiktaş ise 7 puanla 8. basamakta.
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