Atletico Madrid Bayern Münih maçı (Tabii izle linki)

Atletico Madrid Bayern Münih maçı Tabii izle!
UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Atletico Madrid ile Bayern Münih Metropolitano Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi linke tıklayarak TRT 1'den izleyebilirsiniz.
İşte maçtan son dakika gelişmeleri... ATLETICO MADRID BAYERN MÜNİH MAÇI CANLI, TIKLA ATLETICO MADRID - BAYERN MÜNİH MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMU
Şampiyonlar Ligi'nde oynanan ilk 3 maçta 1 galibiyet, 1 yenilgi ve 1 beraberlik yaşayan Atletico Madrid topladığı 4 puanla 16. sırada yer alıyor.
Bayern Münih ise 3 haftada aldığı 1 galibiyet ve 2 beraberlikle 5 puan topladı ve 14 basamakta bulunuyor. MUHTEMEL 11'LER Atletico Madrid:
Oblak, Pubill, Le Normand, Hancko, Grimaldo, Simeone, Barrios, Llorente, Baena, Alvarez, Lee
Bayern Münih:
Ulreich, Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer, Kimmich, Pavlovic, Karl, Brown, Davies, Kane ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER
· Atletico Madrid, oynadığı son 5 maçı kaybetmedi.
· İki takım arasında oynanan son 4 maçın 3'ü Karşılıklı Gol Yok bitti.
· Bayern Münih'in oynadığı son 5 maç 2.5 Üst bitti. EKSİKLER
Atletico Madrid'de kırmızı kart cezalısı Morten Hjulmand bu maçta forma giyemeyecek. Johnny Cardoso ve Koke'nin durumları maç saatinde belli olacak.
Bayern'de ise Luiz Diaz, Serge Ganbry ve Ismael Saibari sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak. Manuel Neuer, Jonas Urbig ve Michael Olise'nin oynayıp oynayamayacağı akşam kesinlik kazanacak.