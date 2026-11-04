Chris Führich: 'Çok acı ve can sıkıcıydı'

Stuttgart'ta Chris Führich, Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "ÇOK ACI VE CAN SIKICIYDI"
Mücadeleyi değerlendiren Führich, "Maça tam planladığımız gibi başladık. Jamie'nin vuruşunda şans bizden yana değildi. Ardından, bizi 1-0 geriye düşüren golde fazla pasif kaldık. Hemen ardından ikinci golü de yemek çok acı ve can sıkıcıydı. İkinci yarıda birkaç iyi pozisyon ürettik. Bazı şutlarımız az farkla dışarı gitti. Bir de ofsayt nedeniyle sayılmayan golüm vardı. Bugün gol atamadık ama çok çaba harcadık. Bu maçtan alabileceğimiz olumlu şeyler var. Artık önümüze bakabiliriz. Yolumuzdan sapmayacağız." ifadelerini kullandı.
Mücadeleyi değerlendiren Führich, "Maça tam planladığımız gibi başladık. Jamie'nin vuruşunda şans bizden yana değildi. Ardından, bizi 1-0 geriye düşüren golde fazla pasif kaldık. Hemen ardından ikinci golü de yemek çok acı ve can sıkıcıydı. İkinci yarıda birkaç iyi pozisyon ürettik. Bazı şutlarımız az farkla dışarı gitti. Bir de ofsayt nedeniyle sayılmayan golüm vardı. Bugün gol atamadık ama çok çaba harcadık. Bu maçtan alabileceğimiz olumlu şeyler var. Artık önümüze bakabiliriz. Yolumuzdan sapmayacağız." ifadelerini kullandı.
> Son 24 saatte izlenenlerden...Tümü