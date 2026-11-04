Yaya Toure ve Slovan Bratislava'dan kötü rekor!

Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Slovan Bratislava, deplasmanda Avusturya temsilcisi LASK'a 4-0 yenildi. Slovakya ekibi, dört maç sonunda puanla tanışamadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TOURE'DEN İSTENMEYEN İLK
Slovan Bratislava'nın teknik direktörü Yaya Toure, Şampiyonlar Ligi kariyerindeki ilk dört karşılaşmanın tamamını üç veya daha fazla gol farkıyla kaybeden ilk teknik direktör oldu.
Toure'nin ekibi, bu sezon lig aşamasında Paris Saint-Germain'e 6-1, Stuttgart'a 3-0, Roma'ya ve LASK'a ise 4-0 mağlup oldu. Slovan Bratislava, dört karşılaşmada yalnızca bir gol atarken kalesinde 17 gol gördü.
L'EQUIPE: MARSİLYA'NIN REKORUNU GEÇTİ
L'Equipe'in haberine göre Slovan Bratislava, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 14. yenilgisini alarak Marsilya'ya ait 13 maçlık mağlubiyet serisini geride bıraktı.
Slovakya temsilcisi, organizasyondaki bir sonraki maçında 24 Kasım'da Real Betis'i ağırlayacak.
Slovan Bratislava'nın teknik direktörü Yaya Toure, Şampiyonlar Ligi kariyerindeki ilk dört karşılaşmanın tamamını üç veya daha fazla gol farkıyla kaybeden ilk teknik direktör oldu.
Toure'nin ekibi, bu sezon lig aşamasında Paris Saint-Germain'e 6-1, Stuttgart'a 3-0, Roma'ya ve LASK'a ise 4-0 mağlup oldu. Slovan Bratislava, dört karşılaşmada yalnızca bir gol atarken kalesinde 17 gol gördü.
L'EQUIPE: MARSİLYA'NIN REKORUNU GEÇTİ
L'Equipe'in haberine göre Slovan Bratislava, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 14. yenilgisini alarak Marsilya'ya ait 13 maçlık mağlubiyet serisini geride bıraktı.
Slovakya temsilcisi, organizasyondaki bir sonraki maçında 24 Kasım'da Real Betis'i ağırlayacak.
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