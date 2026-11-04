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Yaya Toure ve Slovan Bratislava'dan kötü rekor!

Yaya Toure yönetimindeki Slovan Bratislava, Şampiyonlar Ligi'nde LASK'a 4-0 mağlup oldu. Fildişi Sahilli teknik adam, turnuvadaki ilk dört maçını da en az üç farklı kaybederek olumsuz bir ilke imza attı.

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calendar 04 Kasım 2026 13:06 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2026 13:07
Yaya Toure ve Slovan Bratislava'dan kötü rekor!
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Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Slovan Bratislava, deplasmanda Avusturya temsilcisi LASK'a 4-0 yenildi. Slovakya ekibi, dört maç sonunda puanla tanışamadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TOURE'DEN İSTENMEYEN İLK

Slovan Bratislava'nın teknik direktörü Yaya Toure, Şampiyonlar Ligi kariyerindeki ilk dört karşılaşmanın tamamını üç veya daha fazla gol farkıyla kaybeden ilk teknik direktör oldu.

Toure'nin ekibi, bu sezon lig aşamasında Paris Saint-Germain'e 6-1, Stuttgart'a 3-0, Roma'ya ve LASK'a ise 4-0 mağlup oldu. Slovan Bratislava, dört karşılaşmada yalnızca bir gol atarken kalesinde 17 gol gördü.

L'EQUIPE: MARSİLYA'NIN REKORUNU GEÇTİ

L'Equipe'in haberine göre Slovan Bratislava, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 14. yenilgisini alarak Marsilya'ya ait 13 maçlık mağlubiyet serisini geride bıraktı.

Slovakya temsilcisi, organizasyondaki bir sonraki maçında 24 Kasım'da Real Betis'i ağırlayacak.





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